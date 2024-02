WEDNESDAY NIGHT GALS

1/10/24

Team Standings:

1. Bradley’s

2. MADPK

3. Golden Gals

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – MADPK 625, Bradley’s 578, Swinging Bowlers 570; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1660, MADPK 1655, Bradley’s 161; High Scratch Game – Katie Burke 186, Barb Lynch 180, Ronda Phillipi 179; High Scratch Series – Barb Lynch 492, Debbie True 479, Julie Burke 458; Most Over Average Game – Kelly Madron 59, Katie Burke 48, Debbie True 43, Kathy Ungles 43

WEDNESDAY NIGHT GALS

1/17/24

Team Standings:

1. MADPK

2. Bradley’s

3. Swinging Bowlers

4. Golden Gals

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 598, MADPK 575, Bradley’s 527, Golden Gals 527; High Scratch Series (Team) – MADPK 1671, Swinging Bowlers 1620, Golden Gals 1519; High Scratch Game – Debbie True 191, Katie Burke 188, Michele Hawkins 179; High Scratch Series – Katie Burke 476, Barb Lynch 474, Michele Hawkins 465; Most Over Average Game – Debbie True 57, Katie Burke 50, Michele Hawkins 42

MONDAY MIXED LEAGUE

1/8/24

Team Standings:

1. Pocket Pounders

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 703, Pocket Pounders 630, Bad Company 554; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1976, Pocket Pounders 1810, Bad Company 1612; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 236, Reid Hunter 224, Brad Burke 172; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 624, Reid Hunter 618, Ed Wiese 456; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 200, Ronda Phillipi 176, Darlene Joesting 161; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 481, Brenda Hughes 471, Darlene Joesting 436; Most Over Average (Men) – Jay Hunter 48, Brad Burke 28, Reid Hunter 17; Most Over Average Game (Women) – Brenda Hughes 55, Darlene Joesting 27, Raechel Schoonover 25

MONDAY MIXED LEAGUE

1/15/24

Team Standings:

1. Pocket Pounders

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 690, Pocket Pounders 661, Bad Company 633; High Scratch Series (Team) – Pocket Pounders 1932, Hits N Misses 1894, Bad Company 1784; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 212, Jay Hunter 199, Kenny Joesting 172; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 619, Jay Hunter 570, Kenny Joesting 471; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 208, Angie Caples 180, Brenda Hughes 165; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 566, Angie Caples 493, Brenda Hughes 416; Most Over Average (Men) – Brad Burke 15, Ed Wiese 13, Jay Hunter 9; Most Over Average Game (Women) – Ronda Phillipi 55, Angie Caples 49, Raechel Schoonover 22

THURSDAY NITE OWLS

1/18/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. Balls Deep

4. Downtowner

5. DJT 47

6. Local Trash

7. Hunter Construction

High Scratch Game (Team) – DJT 47 706, Joesting Farms 704, Hunter Construction 701; High Scratch Series (Team) – DJT 47 2034, Local Trash 1958, Downtowner 1956; High Scratch Game (Men) – Kenny Joesting 257, Reid Hunter 248, Sam Lansdown 213; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 627, Kenny Joesting 622, Mike Minino 585; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 179, Jen Block 134; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 526, Jen Block 382; Most Over Average Game (Men) – Kenny Joesting 85, Sam Lansdown 54, Reid Hunter 49; Over Average Game (Women) – Nic Stevens 42, Jen Block 11

THURSDAY NITE OWLS

1/25/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. Downtowner

4. Balls Deep

5. DJT 47

6. Hunter Construction

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 779, Downtowner 711, Joesting Farms 693; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2132, Downtowner 1971, Joesting Farms 1929; High Scratch Game (Men) – Lyle Johnson 247, Dennis Sherlock 236, Kenny Joesting 213; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 637, Lyle Johnson 584, Kenny Joesting 581, Joe Stevens 581; High Scratch Game (Women) – Raechel Schoonover 157, Jen Block 144; High Scratch Series (Women) – Raechel Schoonover 374, Jen Block 352; Most Over Average Game (Men) – Lyle Johnson 101, Ronnie Lansdown 61, Lee Roy Sickman 51; Over Average Game (Women) – Jen Block 21, Raechel Schoonover 17