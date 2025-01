MONDAY MIXED LEAGUE

12/23/24

Team Standings:

1. The Mavericks

2. Tumble Bugs

3. Hits N Misses

4. Pinheads

5. Noah & The Girls

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 687, Noah & The Girls 657, The Mavericks 531; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2030, Noah & The Girls 1792, Tumble Bugs 1472; High Scratch Game (Men) – Nate Long 200, Noah McCoy 193, Sam Lansdown 181; High Scratch Series (Men) – Nate Long 530, Noah McCoy 513, Sam Lansdown 508; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 188, Ronda Phillipi 164, Angie Caples 162; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 519, Ronda Phillipi 459, Brenda Hughes 425; Most Over Average (Men) – Nate Long 46, Jordan Graff 44, Kenny Joesting 42; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 50, Angie Caples 37, Hayley Palmer 28, Kim Giles 28

MONDAY MIXED LEAGUE

12/30/24

Team Standings:

1. The Mavericks

2. Tumble Bugs

3. Hits N Misses

4. Pinheads

5. Noah & The Girls

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 658, Noah & The Girls 624; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1900, Noah & The Girls 1725; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 219, Noah McCoy 195; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 605, Noah McCoy 530; High Scratch Game (Women) – Katie Burke 193, Ronda Phillipi 184; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 502, Katie Burke 465; Most Over Average (Men) – Braiden Wennihan 41; Most Over Average Game (Women) – Katie Burke 66