ROCK PORT

High Honor Roll

(GPA 3.67, no grade below a B)

Seniors: Gabriel Abbott, Alivia Baucom, Sophie Brumbaugh, Cayden Criger, Johnny Davis, Makenna Farmer, Jagger Freemyer, Corbin Hale, Joey Herron, RyAnne Herron, Lydia Jurey, Lauren Kelly, Ethan Lucas, Kalyn Mertens, Taylor Perry, Trey Peshek, Owin Pike, Harlee Pritt, Jack Raison, Marissa Roybal, Remi Stoner, and Jayden Van Zant

Juniors: Addison Lair, Carsyn Sybert and Aubrey Watkins

Sophomores: Kylie Beasing, Kenny Brion, Aidan Byrke, Anneliese Caluson, Morgan Cofer, Tyler Cook, Phillip Herron, Jarrett Hunter, Jordan Jackson, Brecken Kelly, Brogan Krutz, Caleb Lucas, Micah Makings, Mikayla Makings, Tarika Patel, and Lily Smith

Freshmen: Carter Gebhards, Jaysa Green-Welch, Rylee Jenkins, Dylan Kemerling, Peyton Lager, Mariah Lawrence, Ryan Paris, Bannack Skillen, Clint Steffen, and Chaney Vogler

Eighth Graders: Bracton Cook, Zane Cook, Bayleigh Cooper, Cali Driskell, Jaylynn Garst, Sienna Harmon, Jakobie Hays, Jaymes Herron, Hadleigh Jones, Ryan Lucas, Addison Maifeld, Jayme McEnaney, Avery Meyerkorth, Caleb Palmer, Lily Pankau, Stevie Pritt, Payten Shrader, and Malachi Skillen

Seventh Graders: Tayden Cook, Kinleigh Daugherty, Jacoby Driskell, Ryder Herron, Quentin Jackson, Dylan Lair, Jadyn Lawrence, Daytona Paris, Pooja Patel, Keira Roup, Skylar Stoner, Emma Teten and Norah Watkins

Regular Honor Roll

(GPA 3.0, no grade below a C)

Seniors: Max Jackson, Tori Jordan, Mackenzie Lager, Colby Lansdown, and Raegan Sticken

Juniors: Ryan Bradley, Holden Farmer, Corwyn Herron, Kierstyn Jakub, Jada Maifeld, Angylena Owens, and Christian Sticken

Sophomores: Jayden Krutz, Sara Newbanks and Kylie Jo Nuckolls

Freshmen: Jordyn Brown, Jacobi Hogue, Ozey Hurst, Alisha Lomax, Jenasey Mace, Cade Makings and Reed Miller

Eighth Graders: Ryan Athen, Caitlyn Casey, Ryland Garst, Corbyn Jakub, Makaila Pruett, Claire Spiegel, Trenton Wallace and Aricin Weber

Seventh Graders: Teagan Brunk, Darika Bywater, Logan Lomax, Ella Meyerkorth and Spencer Newbanks

TARKIO

SUPERINTENDENT’S HONOR ROLL

Seniors: Aubrey Brown, Madison Driskell, Cheyenne Gray, Devin Guajardo, Skylar Horton, Ashlynn Meyer, Mercedes Parshall, Morgan Parshall, Brynnan Poppa, Ella Rolf, and Bryli Staten

Juniors: Haley Garrison, Brooke Lee, and Aaron Schlueter

Sophomores: Emilee Caudill, Alexis Gibler, Daniel Lesher, Tessa Rolf, and Jarrett Spinnato

Freshmen: Alex Barnett, Jozee Eaton, Emmy Laur, Claire Martin, Jersi Poppa, Andrew Wake, and Brooklyn Wennihan

Eighth Graders: Cole Anderson, Kamryn Brown, Sydnee Bruns, Karson Bullock, Owen DeRosier, River Dow, Abbie Harms, Gabe Harms, Lizzie Schlueter

Seventh Graders: Bresayda Jimenez, Rainy Nordhausen, Quin Staten, and Isaac Vette

PRINCIPAL’S HONOR ROLL

Seniors: Alyssa Applen, Harley Caudill, Autumn Murry, and Grant Turnbull

Juniors: Titus Eaton, Jaden Goodin, Bo Graves, Sophia Martin, Kaylin Merriweather, Stormy Nordhausen, Amy Somerville, and Braiden Wennihan

Sophomores: Alaina Armstrong, Connor Brown, Kiara Hines, Josie King, Kelsea Kirwan, Tanner Rollins, and Rylie Simmons

Freshmen: Alexis Bywater, Drew Johnson, Tommi Martin, Linkin Murry, and Ian Stepp

Eighth Graders: Brezie Bywater, Haylee Clark, Colton Hall, Jayla Irvine, Connor Morton, and Alyson Wooten

Seventh Graders: Zoe Madron, Bo Peregrine, Adrienne Phillips, and Olivia Schaefer

FAIRFAX

A Honor Roll

Seniors: Camille Gibson, Ian Hedlund, Cierra Irvine, Cole Miller, Gena Mitchell

Juniors: Nghi Dinh, Cody Frohn, Jaecey Hill, Olivia Morris, Joshua Smith, Oliver Smith, Melanie Thompson

Sophomores: Braden Graves, Natalie Hedlund, Braiden Larson, Kierra McDonald, Cameron Oswald, Alejandra Ramirez

Freshmen: Collin Hedlund, Trenton Kingery, Jasey Smith, Kendal Straub

Eighth Graders: Kendall Kingery, Cowen O’Riley, Grace Oswald, Charlie Smith, Luke Swinehart, Clayton Vernon

Seventh Graders: Braylon Foster, Austin Helfers, Tatem Johnson, Amelia Larson

B Honor Roll

Juniors: Deondre Hughes, Cory Stevens, Hayleigh Vinzant, Stormie Wallace

Sophomores: Caden Brown, Ethan Irvine, Georgia Swinehart, Sadie Williams

Freshmen: Zackary Stevens

Eighth Graders: KayDee Duering, Blake Simmons, Payton Woodring

Seventh Graders: Joaquin Hill, Holly Litherbury