FAIRFAX R-3

A Honor Roll

Seniors – Cody Frohn, Jaecey Hill, Olivia Morris, Joshua Smith, Oliver Smith, and Cory Stevens

Juniors – Aniela Galuszka, Braden Graves, Natalie Hedlund, Ethan Irvine, Braiden Larson, Charlie Litherbury, Kierra McDonald, Cameron Oswald, Alejandra Ramirez, Georgia Swinehart, and Trinity Wooten

Sophomores – Collin Hedlund, Trenton Kingery, Jasey Smith, and Kendal Straub

Freshmen – KayDee Duering, Kendall Kingery, Cowen O’Riley, Grace Oswald, Charlie Smith, Luke Swinehart, and Clayton Vernon

Eighth graders – Braylon Foster, Austin Helfers, Tatem Johnson, and Amelia Larson

Seventh graders – Trenton Frohn, Mason Kingery, Connor Miller, Piper Morris, Anna Ohlensehlen, and Chloe Vernon

B Honor Roll

Seniors – Stormie Wallace

Sophomores – Tyzjuan Kirkland, Sammie Litherbury, and Zackary Stevens

Freshmen – Lillie Auwarter, Levi Brown, Noah Miller, Bryon Ohlensehlen, Devyn Pitts, Alicia Ramirez, Blake Simmons, and Payton Woodring

Eighth graders – Joaquin Hill

Seventh graders – Lexi Brown, Erin Eyman, Alexander Martin, Carter Oswald, and Johnathan Pickard

TARKIO R-I

Superintendent’s Honor Roll

Seniors – Alexis Brown, Nancy Brown, Haley Garrison, Brooke Lee, Sophia Martin, Aaron Schlueter, and Amy Somerville

Juniors – Emilee Caudill and Tessa Rolf

Sophomores – Alex Barnett, Alexis Bywater, Jozee Eaton, Claire Martin, Tommi Martin, Jersi Poppa, and Brooklyn Wennihan

Freshmen – Kamryn Brown, Sydnee Bruns, Karson Bullock, Owen DeRosier, Abbie Harms, Gabe Harms, Connor Morton, and Lizzie Schlueter

Eighth graders – Robbie Armstrong, Bresayda Jimenez, Zoe Madron, Rainy Nordhausen, Quin Staten, Isaac Vette, and Jaeka Wiley

Seventh graders – Danika Agnew, Kambry Bullock, Grace Caudill, Velicity Hegstrom, Finn Hurst, Chase Pearson, Bailey Wennihan, Brody Wennihan, and Delainee White

Principal’s Honor Roll

Seniors – Jaden Goodin, Katie Hall, Hailee Lingerfelt, Kaylin Merriweather, Stormy Nordhausen, and Angel Wallace

Juniors – Alexis Gibler, Kelsea Kirwan, and Daniel Lesher

Sophomores – Taylor Doyle, Emmy Laur, Keena Merriweather, Addison Noland, Garret Ros-en-bohm, and Ian Stepp

Freshmen – Cole Anderson, River Dow, Colton Hall, Luke Morey, and Alyson Wooten

Eighth graders – Dylan Drummond, Emily Gebhards, Calliegh Marriott, Mason McMahon, Bo Peregrine, Olivia Schaefer, Carter Wennihan, and Kennedy White

Seventh graders – Jeremy Bomar, Bella Bywater, Teahen Hannah, Dalton Hogue, Danni Irvine, Parker Livengood, and Gavin Mattice

ROCK PORT R-II

High Honor Roll

(GPA 3.67, no grade below B)

Seniors – Ryan Bradley, Erika Elam, Holden Farmer, Tayleigh Huntley, Addison Lair, Jada Maifeld, Katelynn Ottmann, Colten Stevens, Christian Sticken, Carsyn Sybert, and Aubrey Watkins

Juniors – Kylie Beasing, Kenny Brion, Aidan Burke, Anneliese Caluson, Morgan Cofer, Phillip Herron, Jarrett Hunter, Jordan Jackson, Brecken Kelly, Brogan Krutz, Jayden Krutz Mikayla Makings, and Kylie Jo Nuckolls

Sophomores – Samantha Bajorek, Dakota Evans, Carter Gebhards, Jaysa Green-Welch, Ozey Hurst, Rylee Jenkins, Cade Makings, Reed Miller, Ryan Paris, Bannack Skillen, and Chaney Vogler

Freshmen – Zane Cook, Bayleigh Cooper, Cali Driskell, Jaylynn Garst, Sienna Harmon, Jaymes Herron, Corbyn Jakub, Hadleigh Jones, Ryan Lucas, Addison Maifeld, Avery Meyerkorth, Payten Shrader, Malachi Skillen, and Aricin Weber

Eighth graders – Darren Bajorek, Darika Bywater, Tayden Cook, Jacoby Driskell, Ryder Herron, Quentin Jackson, Dylan Lair, Ella Meyerkorth, Keira Roup, Skylar Stoner, Emma Teten, and Norah Watkins

Seventh graders – Westyn Amthor, Desmond Chaney, Audrey Daugherty, Morgan Garst, Gabe Gebhards, Dayton Hayes, Landrey Kelly, Jackson Meyerkorth, Claire Miller, Brylea Shrader, Tatum Vogler, Mya Welch, and Lily Wilroy

Regular Honor Roll

(GPA 3.0, no grade below C)

Seniors – Shelby Duncan, Macie Hale, Corwyn Herron, Kierstyn Jakub, Hayden Morriss, Hayley Palmer and Brianna Smith

Juniors – Tyler Cook, Caleb Lucas, Micah Makings, Sara Newbanks , Trulin Pankau, and Taylor Pruett

Sophomores – Brentyn Herron, Jacobi Hogue, Peyton Lager, Alisha Lomax, Abigail Minino, Keyton Patterson, and Clint Steffen

Freshmen – Ryan Athen, Justice Braniff, Bracton Cook, Lane Mason, Rydeer McCown, Jayme McEnaney, Kendan Melton, Caleb Palmer, Lilly Pankau, Lakshita Patel, Stevie Pritt, Makaila Pruett, Claire Spiegel, and Trenton Wallace

Eighth graders – Kinleigh Daugherty, Logan Lomax, and Spencer Newbanks

Seventh graders – Jadyn Geib Lily Lager, Braxton Melton, Case Millsap, Brock Sebek-Holmes, Alley Sharpless, Sophia Storm, and Justin Waterland