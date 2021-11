WEDNESDAY NIGHT GALS

11/10/21

Team Standings:

1. MADPK

2. Tumble Bugs

3. Bradley’s

4. Burke & Sons

5. Swinging Bowlers

6. Golden Girls

High Scratch Game (Team) – Burke & Sons 609, Bradley’s 591, MADPK 562; High Scratch Series (Team) – Burke & Sons 1621, MADPK 1540, Bradley’s 1516; High Scratch Game – Barb Lynch 203, Julie Leseberg 173, Ronda Phillipi 173; High Scratch Series – Ronda Phillipi 487, Barb Lynch 474, Julie Leseberg 433

THURSDAY NITE OWLS 11/18/21

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Downtowner

3. Local Trash

4. Joesting Farms

5. Lions Not Sheep

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 692, Local Trash 669, Joesting Farms 650; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2030, Joesting Farms 1889, Local Trash 1788; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 233, Steve Joesting 233, Jay Hunter 223; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 627, Jay Hunter 620, Steve Joesting 606; High Scratch Game (Women) – Jenni Block 176; High Scratch Series (Women) – Jenni Block 383; Most Over Average Game (Men) – Steve Joesting 67, Jacob McKenney 54, Brady Minter 40; Most Over Average Game (Women) – Jenni Block 80

MONDAY MIXED LEAGUE

11/15/21

Team Standings:

2. Hits N Misses

1. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 702, B Owners 626, Dreamers 609; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2067, B Owners 1775, Dreamers 1597; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 237, Brad Burke 194, Sam Lansdown 178; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 575, Brad Burke 506, Matt Stevens 488; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 183, Nic Stevens 171, Julie Burke 171; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 474, Brenda Hughes 439, Nic Stevens 435; Most Over Average (Men) – Brad Burke 55, Ronnie Lansdown 39, Reid Hunter 38; Most Over Average Game (Women) – Julie Burke 35, Jennifer Wood 27, Brenda Hughes 26,Nic Stevens 49