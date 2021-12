WEDNESDAY NIGHT GALS

11/17/21

Team Standings:

1. MADPK

2. Tumble Bugs

3. Bradley’s

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

6. Golden Girls

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 552, Burke & Sons 524, MADPK 515; High Scratch Series (Team) – Singing Bowlers 1571, Burke & Sons 1515, MADPK 1505; High Scratch Game – Ronda Phillipi 170, Jennifer Wood 157, Marie Catlett 154, Marcha Armstrong 154; High Scratch Series – Ronda Phillipi 461, Debbie True 446, Marcha Armstrong 439

MONDAY MIXED LEAGUE

11/29/21

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Bad Company

3. B Owners

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 701, The Lakers 657, B Owners 622; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1972, The Lakers 1820, B Owners 1686; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 253, Matt Stevens 247, Kaven Wood 204; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 671, Matt Stevens 641, Kaven Wood 520; High Scratch Game (Women) – Julie Burke 174, Brenda Hughes 164, Nic Stevens 163; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 471, Brenda Hughes 453, Julie Burke 431; Most Over Average (Men) – Matt Stevens 83, Ed Wiese 82, Reid Hunter 51; Most Over Average Game (Women) – Jennifer Wood 38, Julie Burke 38, Brenda Hughes 26

THURSDAY NITE OWLS 12/2/21

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Joesting Farms

3. Local Trash

4. Lions Not Sheep

5. Downtowner

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Joesting Farms 779, Hunter Construction 761, Local Trash 640; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2068, Joesting Farms 1889, Local Trash 1839; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 245, Rylan Hunter 239, Steve Joesting 224; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 625, Reid Hunter 583, Rylan Hunter 583; Most Over Average Game (Men) – Rylan Hunter 74, Kenny Joesting 70, Jacob McKenney 58