WEDNESDAY NIGHT GALS

12/8/21

Team Standings:

1. MADPK

2. Tumble Bugs

3. Bradley’s

4. Burke & Sons

5. Swinging Bowlers

6. Golden Girls

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 592, MADPK 560, Swinging Bowlers 546; High Scratch Series (Team) – MADPK 1619, Bradley’s 1596, Burke & Sons 1493; High Scratch Game – Barb Lynch 220, Paige Guyer 187, Afton Schomburg 179; High Scratch Series – Barb Lynch 502, Paige Guyer 495, Julie Burke 446; Most Over Average Game – Barb Lynch 74, Afton Schomburg 54, Bev Callow 44, Marlene Demott 44

MONDAY MIXED LEAGUE

12/20/21

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – B Owners 635, Dreamers 626, Hits N Misses 615; High Scratch Series (Team) – B Owners 1745, Hits N Misses 1737, Lakers 1723; High Scratch Game (Men) – Matt Stevens 201, Sam Lansdown 198, Kaven Wood 191; High Scratch Series (Men) – Matt Stevens 575, Sam Lansdown 513, Kaven Wood 496; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 177, Nic Stevens 161, Julie Burke 157; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 461, Nic Stevens 4457, Julie Burke 420; Most Over Average (Men) – Ed Weber 49, Sam Lansdown 42, Brad Burke 42, Evan Andrew 42; Most Over Average Game (Women) – Jennifer Wood 32, Julie Burke 19, Ronda Philippi 19

THURSDAY NITE OWLS

12/23/21

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Joesting Farms

3. Local Trash

4. Downtowner

5. Balls Deep

6. Lions Not Sheep

High Scratch Game (Team) – Downtowner 686, Hunter Construction 655, Joesting Farms 640; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 1880, Downtowner 1862, Lions Not Sheep 1821; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 233, Jay Hunter 228, A.J. Eros 207; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 666, Jay Hunter 571, A.J. Eros 548; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 161, Jenni Block 123; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 410, Jenni Block 302; Most Over Average Game (Men) – Gary Bogenreif 48, A.J. Eros 48, Kenny Joesting 39