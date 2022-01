WEDNESDAY NIGHT GALS

1/12/22

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. MADPK

3. Bradley’s

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

6. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 592, MADPK 556, Swinging Bowlers 553; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1652, MADPK 1589, Swinging Bowlers 1585; High Scratch Game – Julie Burke 186, Elaine Knapp 181, Ronda Phillipi 181; High Scratch Series – Barb Lynch 488, Ronda Phillipi 483, Julie Burke 462; Most Over Average Game – Elaine Knapp 63, Julie Burke 46, Kathy Ungles 43

MONDAY MIXED LEAGUE

1/17/22

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 756, The Lakers 638, B Owners 594; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2147, B Owners 1727, The Lakers 1709; High Scratch Game (Men) – Matt Stevens 277, Reid Hunter 257, Sam Lansdown 192; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 721*, Matt Stevens 608, Noah McCoy 543; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 190, Nic Stevens 178, Ronda Phillipi 177; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 509, Brenda Hughes 481, Julie Burke 469; Most Over Average (Men) – Matt Stevens 103, Noah McCoy 90, Reid Hunter 53; Most Over Average Game (Women) – Brenda Hughes 48, Nic Stevens 32, Julie Burke 29

THURSDAY NITE OWLS

1/20/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Joesting Farms

4. Downtowner

5. Lions Not Sheep

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 707, Balls Deep 638, Downtowner 630; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 1923, Downtowner 1792, Joesting Farms 1775; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 221, Reid Hunter 220, AJ Eros 205; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 622, Reid Hunter 597, AJ Eros 583; Most Over Average Game (Men) – Bob Wilmes 60, AJ Eros 42, Brady Minter 37; Most Over Average Game (Women) – Jenni Block 27