WEDNESDAY NIGHT GALS

2/2/22

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. MADPK

3. Bradley’s

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

6. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 686, MADPK 566, Tumble Bugs 549; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1775, MADPK 1642, Tumble Bugs 1496; High Scratch Game – Barb Lynch 191, Nancy Daugherty 187, Brenda Daniels 181; High Scratch Series – Judy Sutter 510, Barb Lynch 501, Ronda Phillipi 487; Most Over Average Game – Nancy Daugherty 78, Brenda Daniels 69, Michele Hawkins 57

MONDAY MIXED LEAGUE

2/7/22

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 691, The Lakers 571, B Owners 565; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1970, Dreamers 1631, B Owners 1625; High Scratch Game (Men) – Matt Stevens 237, Reid Hunter 234, Brad Burke 175; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 584, Matt Stevens 554, Brad Burke 448; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 178, Ronda Phillipi 175, Nic Stevens 161; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 486, Julie Burke 442, Ronda Phillipi 427; Most Over Average (Men) – Matt Stevens 60, Ed Wiese 56, Brad Burke 35; Most Over Average Game (Women) – Amanda Goodin 36, Brenda Hughes 34, Peggy McElfish 22

THURSDAY NITE OWLS

2/10/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Lions Not Sheep

4. Joesting Farms

5. Balls Deep

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Local Trash 645, Hunter Construction 642, Joesting Farms 642; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 1894, Downtowner 1865, Local Trash 1842; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 222, Reid Hunter 215, Jay Hunter 214, AJ Eros 214; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 646, Reid Hunter 624, Jay Hunter 583; Most Over Average Game (Men) – Rod Meinders 49, AJ Eros 48, Rylan Hunter 37; Most Over Average Game (Women) – Jenni Block 22