WEDNESDAY NIGHT GALS

3/16/22

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Tumble Bugs

3. Swinging Bowlers

4. Burke & Sons

5. MADPK

6. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – Burke & Sons 612, Bradley’s 604, Golden Gals 517; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1666, Burke & Sons 1657, Swinging Bowlers 1494; High Scratch Game – Marlene Demott 213, Judy Sutter 183, Barb Lynch 184; High Scratch Series – Barb Lynch 499, Marlene Demott 474, Julie Burke 472; Most Over Average Game – Marlene Demott 84, Michele Hawkins 54, Judy Sutter 46

MONDAY MIXED LEAGUE

3/28/22

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 630, B Owners 622, The Lakers 559; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1821, B Owners 1778, The Lakers 1613; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 237, Matt Stevens 230, Kaven Wood 209; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 602, Matt Stevens 601, Kaven Wood 522; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 197, Julie Burke 190, Jennifer Wood 133, Peggy McElfish 133; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 501, Julie Burke 476, Darlene Joesting 362; Most Over Average (Men) – Matt Stevens 53, Kaven Wood 45, Reid Hunter 34; Most Over Average Game (Women) – Julie Burke 51, Ronda Phillipi 39, Jennifer Wood 15

THURSDAY NITE OWLS

3/24/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Joesting Farms

4. Downtowner

5. Lions Not Sheep

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 728, Lions Not Sheep 691, Local Trash 685; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 1984, Lions Not Sheep 1979, Downtowner 1896; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 280, Leo Holmes 244, Jay Hunter 235; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 743, Leo Holmes 618, Jay Hunter 591; Most Over Average Game (Men) – Leo Holmes 77, Reid Hunter 76, Brady Minter 76