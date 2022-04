WEDNESDAY NIGHT GALS

4/4/22

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Tumble Bugs

3. Swinging Bowlers

4. Burke & Sons

5. MADPK

6. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – MADPK 614, Swinging Bowlers 579, Burke & Sons 572; High Scratch Series (Team) – MADPK 1724, Bradley’s 1672, Burke & Sons 1660; High Scratch Game – Ronda Phillipi 236, Paige Guyer 198, Afton Schomburg 182; High Scratch Series – Ronda Phillipi 549, Barb Lynch 486, Paige Guyer 484; Most Over Average Game – Ronda Phillipi 85, Afton Schomburg 51, Paige Guyer 46

MONDAY MIXED LEAGUE

3/28/22

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. B Owners

3. Bad Company

4. Dreamers

5. The Lakers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 730, B Owners 656, Dreamers 596; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2040, B Owners 1865, Dreamers 1627; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 239, Kaven Wood 223, Sam Lansdown 210; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 646, Sam Lansdown 532, Kaven Wood 502; High Scratch Game (Women) – Julie Burke 191, Ronda Phillipi 168, Raechel Schoonover 161; High Scratch Series (Women) – Julie Burke 505, Ronda Phillipi 461, Raechel Schoonover 425; Most Over Average (Men) – Kaven Wood 58, Sam Lansdown 51, Ed Weise 50; Most Over Average Game (Women) – Julie Burke 51, Raechel Schoonover 38, Jennifer Wood 34

THURSDAY NITE OWLS

3/31/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Joesting Farms

4. Balls Deep

5. Downtowner

6. Lions Not Sheep

High Scratch Game (Team) – Downtowner 728, Hunter Construction 724, Joesting Farms 706; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2045, Downtowner 2042, Joesting Farms 1948; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 245, Steve Joesting 237, Rylan Hunter 234; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 665, Jay Hunter 630, Leo Holmes 595; Most Over Average Game (Men) – Steve Joesting 69, Rylan Hunter 63, Noah McCoy 60