WEDNESDAY NIGHT GALS

9/7/22

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Swinging Bowlers

3. Burke & Sons

4. Golden Gals

5. MADPK

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 576, Bradley’s 556, MADPK 546; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1529, MADPK 1506, Swinging Bowlers 1499; High Scratch Game – Ronda Phillipi 182, Sue Owen 172, Barb Lynch 172; High Scratch Series – Ronda Phillipi 490, Barb Lynch 480, Sue Owen 435

THURSDAY NITE OWLS

9/8/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Let’s Go Brandon

3. Downtowner

4. Balls Deep

5. Joesting Farms

6. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 801, Joesting Farms 621, Let’s Go Brandon 602; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2160, Joesting Farms 1747, Let’s Go Brandon 1698; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 245, Rod Meinders 213, Jase Hughes 212; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 598, Rod Meinders 540, Joe Stevens 539; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 121, Jenni Block 107, Jessie Hogue 82; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 334, Jenni Block 299, Jessie Hogue 207; Most Over Average Game (Men) – Dennis Sherlock 46, Bob Wilmes 45, Jase Hughes 38; Most Over Average Game (Women) – Jessie Hogue 13, Darlene Joesting 10, Jenni Block 8

MONDAY MIXED LEAGUE

9/12/22

Team Standings:

1. Bad Company

2. Pinbowl Wizards

3. Hits N Misses

4. Tumble Bugs

5. Team 5

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 602, Bad Company 529, Pinbowl Wizards 521; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1737, Bad Company 1537, Pinbowl Wizards 1469; High Scratch Game (Men) – Sam Lansdown 195, Kenny Joesting 173, Leo Holmes 165; High Scratch Series (Men) – Sam Lansdown 535, Kenny Joesting 493, Leo Holmes 446; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 171, Marcha Armstrong 153, Brenda Daniels 138; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 489, Marcha Armstrong 394, Darlene Joesting 379; Most Over Average (Men) – Ed Weise 26, Leo Holmes 17, Sam Lansdown 17; Most Over Average Game (Women) – Brenda Daniels 29, Marcha Armstrong 22, Terry Walkup 16