WEDNESDAY NIGHT GALS

10/26/22

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Golden Gals

3. Burke & Sons

4. MADPK

5. Swinging Bowlers

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 601, Swinging Bowlers 564, Golden Gals 514; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1704, Swinging Bowlers 1577, Golden Gals 1473; High Scratch Game – Marie Catlett 177, Judy Sutter 177, Ronda Phillipi 175; High Scratch Series – Ronda Phillipi 477, Marie Catlett 456, Julie Burke 446, Judy Sutter 446; Most Over Average Game – Marie Catlett 52, Julie Burke 40, Afton Schomburg 34

MONDAY MIXED LEAGUE

10/31/22

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. Pinbowl Wizards

3. Bad Company

4. Dreamers

5. Hits N Misses

High Scratch Game (Team) – Pinbowl Wizards 693, Hits N Misses 632, Bad Company 598; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1859, Pinbowl Wizards 1779, Bad Company 1710; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 215, Brad Burke 196, Leo Holmes 182; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 550, Leo Holmes 530, Kenny Joesting 473; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 205, Julie Burke 171, Brenda Daniels 156; High Scratch Series (Women) – Rhonda Phillipi 517, Julie Burke 429, Peggy McElfish 385; Most Over Average (Men) – Steve Joesting 100, Brad Burke 59, Sam Lansdown 28; Most Over Average Game (Women) – Ronda Phillipi 54, Julie Burke 47, Brenda Daniels 36

THURSDAY NITE OWLS

11/3/22

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Joesting Farms

4. Balls Deep

5. Let’s Go Brandon

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 789, Let’s Go Brandon 705, Joesting Farms 599; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2316, Let’s Go Brandon 1998, Joesting Farms 1750; High Scratch Game (Men) – Jarold Hudson 219, Dennis Sherlock 219, Mike Minino 218; High Scratch Series (Men) – Jarod Hudson 614, Dennis Sherlock 597, Hutch Battreall 586; High Scratch Game (Women) – Jen Block 148, Peggy Weber 136, Jessie Hogue 125; High Scratch Series (Women) – Jen Block 382, Peggy Weber 353, Jessie Hogue 331; Most Over Average Game (Men) – Ronnie Lansdown 65, Mike Minino 63, Ryan Harms 40; Most Over Average Game (Women) – Jen Block 35, Jessie Hogue 30, Peggy Weber 24