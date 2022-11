WEDNESDAY NIGHT GALS

11/2/22

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Golden Gals

3. Burke & Sons

4. MADPK

5. Swinging Bowlers

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 572, MADPK 566, Burke & Sons 537; High Scratch Series (Team) – MADPK 1584, Bradley’s 1570, Burke & Sons 1491; High Scratch Game – Ronda Phillipi 185, Barb Lynch 165, Judy Sutter 155; High Scratch Series – Ronda Phillipi 476, Barb Lynch 441, Judy Sutter 420

MONDAY MIXED LEAGUE

11/7/22

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. Pinbowl Wizards

3. Bad Company

4. Hits N Misses

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 712, Bad Company 624, Pinbowl Wizards 598; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2070, Bad Company 1778, Pinbowl Wizards 1679; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 215, Dave Cobb 202, Sam Lansdown 202; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 601, Dave Cobb 567, Sam Lansdown 535; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 170, Darlene Joesting 152, Julie Burke 144; High Scratch Series (Women) – Rhonda Phillipi 481, Darlene Joesting 433, Julie Burke 398; Most Over Average (Men) – Steve Joesting 59, Sam Lansdown 49, Ed Weber 41; Most Over Average Game (Women) – Terry Walkup 27, Pat Cundall 25, Darlene Joesting 22

THURSDAY NITE OWLS

11/10/22

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Hunter Construction

3. Local Trash

4. Balls Deep

5. Let’s Go Brandon

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Let’s Go Brandon 697, Downtowner 624, Local Trash 623; High Scratch Series (Team) – Let’s Go Brandon 2044, Joesting Farms 1777, Local Trash 1714; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 277, Rod Meinders 209, Dennis Sherlock 206; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 739, Rod Meinders 561, Mike Minino 530, Dennis Sherlock 530; High Scratch Game (Women) – Jen Block 153, Jessie Hogue 142, Darlene Joesting 139; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 386, Jen Block 385, Jessie Hogue 337; Most Over Average Game (Men) – Reid Hunter 96, Rod Meinders 56, Gary Bogenreif 42; Most Over Average Game (Women) – Jessie Hogue 45, Jen Block 39, Melanie Sherlock 19