WEDNESDAY NIGHT GALS

11/30/22

Team Standings:

1. Burke & Sons

2. MADPK

3. Bradley’s

4. Golden Gals

5. Swinging Bowlers

High Scratch Game (Team) – MADPK 579, Swinging Bowlers 579, Bradley’s 556; High Scratch Series (Team) – MADPK 1671, Swinging Bowlers 1547, Bradley’s 1531; High Scratch Game – Ronda Phillipi 210, Afton Schomburg 176, Elaine Knapp 171; High Scratch Series – Ronda Phillipi 531, Barb Lynch 451, Darlene Joesting 434; Most Over Average Game – Ronda Phillipi 49, Elaine Knapp 44, Afton Schomburg 38

MONDAY MIXED LEAGUE

12/5/22

Team Standings:

1. Pinbowl Wizards

2. Bad Company

3. Tumble Bugs

4. Hits N Misses

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 705, Pinbowl Wizards 602, Dreamers 592; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2015, Dreamers 1629, Pinbowl Wizards 1595; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 231, Kenny Joesting 229, Ron Smith 222; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 609, Ron Smith 562, Kenny Joesting 560; High Scratch Game (Women) – Karen Smith 187, Ronda Phillipi 168, Jen Block 157; High Scratch Series (Women) – Karen Smith 484, Rhonda Phillipi 458, Julie Burke 425; Most Over Average (Men) – Kenny Joesting 62, Ron Smith 57, Reid Hunter 24; Most Over Average Game (Women) – Karen Smith 48, Jen Block 41, Terry Walkup 31

THURSDAY NITE OWLS

12/8/22

Team Standings:

1. Local Trash

2. Joesting Farms

3. Balls Deep

4. Let’s Go Brandon

5. Hunter Construction

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Let’s Go Brandon 715, Hunter Construction 712, Joesting Farms 688; High Scratch Series (Team) – Let’s Go Brandon 2057, Hunter Construction 1994, Joesting Farms 1931; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 262, Dennis Sherlock 224, Jarod Hudson 220; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 642, Jarod Hudson 579, Mike Minino 570; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 174, Jen Block 139; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 488, Jen Block 403; Most Over Average Game (Men) – Noah McCoy 69, Reid Hunter 63, Ryan Harms 58; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 45, Jen Block 23