WEDNESDAY NIGHT GALS

12/14/22

Team Standings:

1. Burke & Sons

2. Bradley’s

3. MADPK

4. Swinging Bowlers

5. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 584, Burke & Sons 555, MADPK 540; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1735, MADPK 1563, Swinging Bowlers 1516; High Scratch Game – Elaine Knapp 178, Judy Sutter 172, Marie Catlett 162; High Scratch Series – Elaine Knapp 505, Paige Guyer 459, Judy Sutter 454; Most Over Average Game – Elaine Knapp 51, Marie Catlett 31, Judy Sutter 31

MONDAY MIXED LEAGUE

12/19/22

Team Standings:

1. Pinbowl Wizards

2. Bad Company

3. Tumble Bugs

4. Hits N Misses

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 714, Pinbowl Wizards 666, Dreamers 607; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1964, Pinbowl Wizards 1791, Tumble Bugs 1664; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 214, Brad Burke 210, Kenny Joesting 205; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 568, Brad Burke 551, Kenny Joesting 529; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 186, Karen Smith 168, Julie Burke 159; High Scratch Series (Women) – Rhonda Phillipi 452, Karen Smith 421, Darlene Joesting 421; Most Over Average (Men) – Brad Burke 71, Ed Wiese 57, Sam Lansdown 47; Most Over Average Game (Women) – Jen Block 33, Julie Burke 30, Karen Smith 28

MONDAY MIXED LEAGUE

12/26/22

Team Standings:

1. Pinbowl Wizards

2. Bad Company

3. Tumble Bugs

4. Hits N Misses

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 674, Pinbowl Wizards 633, Bad Company 592; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1954, Pinbowl Wizards 1841, Dreamers 1713; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 246, Sam Lansdown 202, Leo Holmes 194; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 667, Leo Holmes 506, Brad Burke 480; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 178, Brenda Daniels 156, Julie Burke 156; High Scratch Series (Women) – Rhonda Phillipi 474, Julie Burke 452, Jen Block 403; Most Over Average (Men) – Sam Lansdown 47, Drew Weber 45, Ed Weber 41, Reid Hunter 41; Most Over Average Game (Women) – Brenda Daniels 39, Jen Block 39, Julie Burke 26

THURSDAY NITE OWLS

12/22/22

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Let’s Go Brandon

3. Local Trash

4. Balls Deep

5. Downtowner

6. Hunter Construction

High Scratch Game (Team) – Let’s Go Brandon 743, Hunter Construction 701, Joesting Farms 668; High Scratch Series (Team) – Let’s Go Brandon 2177, Hunter Construction 2029, Joesting Farms 1993; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 247, Kenny Joesting 221, Jase Hughes 212; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 683, Kenny Joesting 610, Jase Hughes 578; High Scratch Game (Women) – Jen Block 175, Jessie Hogue 120; High Scratch Series (Women) – Jen Block 445, Jessie Hogue 319; Most Over Average Game (Men) – Jase Hughes 69, Kenny Joesting 62, Steve Joesting 48; Most Over Average Game (Women) – Jen Block 58, Jessie Hogue 17

THURSDAY NITE OWLS

12/29/22

Team Standings:

1. Let’s Go Brandon

2. Joesting Farms

3. Local Trash

4. Balls Deep

5. Hunter Construction

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 792, Let’s Go Brandon 653, Balls Deep; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2156, Let’s Go Brandon 1912, Downtowner 1776; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 252, Mike Minino 233, Jay Hunter 225; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 612, Reid Hunter 594, Rylan Hunter 546; High Scratch Game (Women) – Jen Block 151; High Scratch Series (Women) – Jen Block 381; Most Over Average Game (Men) – Rylan Hunter 78, Lee Roy Sickman 58, Mike Minino 52; Most Over Average Game (Women) – Jen Block 32