WEDNESDAY NIGHT GALS

1/11/23

Team Standings:

1. Burke & Sons

2. Bradley’s

3. MADPK

4. Swinging Bowlers

5. Golden Gals

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 606, MADPK 567, Bradley’s 567; High Scratch Series (Team) – MADPK 1665, Swinging Bowlers 1639, Bradley’s 1619; High Scratch Game – Ronda Phillipi 183, Barb Lynch 176, Ashley Grossman 165; High Scratch Series – Ronda Phillipi 500, Sue Owen 462, Barb Lynch 460; Most Over Average Game – Ashley Grossman 37, Marlene Demott 36, Tami Grossman 33

MONDAY MIXED LEAGUE

1/16/23

Team Standings:

1. Bad Company

2. Hits N Misses

3. Tumble Bugs

4. Pinbowl Wizards

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 733, Bad Company 724, Dreamers 574; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2100, Bad Company 1944, Dreamers 1642; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 225, Kenny Joesting 224, Ron Smith 213; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 654, Kenny Joesting 594, Ron Smith 532; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 180, Karen Smith 178, Darlene Joesting 154; High Scratch Series (Women) – Rhonda Phillipi 516, Karen Smith 462, Julie Burke 401; Most Over Average (Men) – Jay Hunter 63, Kenny Joesting 59, Ron Smith 46; Most Over Average Game (Women) – Karen Smith 37, Pat Cundall 27, Ronda Phillipi 22

THURSDAY NITE OWLS

1/19/23

Team Standings:

1. Let’s Go Brandon

2. Local Trash

3. Joesting Farms

4. Balls Deep

5. Hunter Construction

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 783, Let’s Go Brandon 748, Balls Deep 709; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2221, Let’s Go Brandon 1970, Balls Deep 1849; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 268, Dennis Sherlock 254, Gary Bogenreif 244, Rylan Hunter 244; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 650, AJ Eros 600, Gary Bogenreif 596; High Scratch Game (Women) – Jessie Hogue 146, Darlene Joesting 136, Jen Block 124; High Scratch Series (Women) – Jen Bock 367, Darlene Joesting 357, Jessie Hogue 352; Most Over Average Game (Men) – Gary Bogenreif 90, Mike Minino 88, Rylan Hunter 67; Most Over Average Game (Women) – Jessie Hogue 42