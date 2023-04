WEDNESDAY NIGHT GALS

3/15/23

Team Standings:

1. Burke & Sons

2. Swinging Bowlers

3. Golden Gals

4. Bradley’s

5. MADPK

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 667, Swinging Bowlers 630, MADPK 546; High Scratch Series (Team) – Bradley’s 1786, Swinging Bowlers 1702, MADPK 1581; High Scratch Game – Barb Lynch 200, Elaine Knapp 184, Debbie True 181; High Scratch Series – Afton Schomburg 527, Barb Lynch 527, Elaine Knapp 496; Most Over Average Game – Elaine Knapp 52, Barb Lynch 47, Debbie True 42

3/22/23

Team Standings:

1. Swinging Bowlers

2. Burke & Sons

3. Bradley’s

4. Golden Gals

5. MADPK

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 631, Bradley’s 601, MADPK 561; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1766, Bradley’s 1763, MADPK 1603; High Scratch Game – Afton Schomburg 188, Barb Lynch 187, Ronda Phillipi 174; High Scratch Series – Barb Lynch 540, Afton Schomburg 510, Elaine Knapp 436; Most Over Average Game – Jennifer Wood 48, Afton Schomburg 47, Kelley Madron 45

MONDAY MIXED LEAGUE

3/20/23

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Bad Company

3. Tumble Bugs

4. Pinbowl Wizards

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 704, Dreamers 621, Tumble Bugs 599; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1987, Dreamers 1693, Tumble Bugs 1641; High Scratch Game (Men) – Leo Holmes 225, Reid Hunter 213, Sam Lansdown 192; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 565, Leo Holmes 529, Kenny Joesting 517; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 176, Marcha Armstrong 169, Darlene Joesting 160; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 506, Darlene Joesting 437, Marcha Armstrong 418; Most Over Average (Men) – Leo Holmes 64, Greg Whitlock 40, Sam Lansdown 35; Most Over Average Game (Women) – Marcha Armstrong 39, Darlene Joesting 27, Peggy McElfish 27

3/27/23

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Pinbowl Wizards

5. Dreamers

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 744, Pinbowl Wizards 663, Dreamers 636; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2112, Pinbowl Wizards 1961, Dreamers 1763; High Scratch Game (Men) – Kenny Joesting 222, Reid Hunter 212, Sam Lansdown 188; High Scratch Series (Men) – Kenny Joesting 545, Reid Hunter 542, Sam Lansdown 496; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 172, Peggy McElfish 167, Karen Smith 153; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 497, Karen Smith 415, Peggy McElfish 407; Most Over Average (Men) – Steve Joesting 76, Rylan Hunter 59, Kenny Joesting 54; Most Over Average Game (Women) – Peggy McElfish 47, Terry Walkup 40, Jen Block 25

THURSDAY NITE OWLS

3/23/23

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Let’s Go Brandon

4. Balls Deep

5. Joesting Farms

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Let’s Go Brandon 812, Hunter Construction 767, Balls Deep 642; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2288, Let’s Go Brandon 2164, Balls Deep 1820; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 247, Dennis Sherlock 231, Rylan Hunter 221; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 650, Rylan Hunter 633, Reid Hunter 618; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 136, Jessie Hogue 134, Jen Block 126; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 378, Jessie Hogue 357, Jen Block 356; Most Over Average Game (Men) – Gary Bogenreif 52, Ryan Harms 50, Reid Hunter 42; Most Over Average Game (Women) – Jessie Hogue 28

3/30/23

Team Standings:

3. Hunter Construction

1. Local Trash

2. Let’s Go Brandon

4. Balls Deep

5. Joesting Farms

6. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 783, Let’s Go Brandon 781, Downtowner 676; High Scratch Series (Team) – Let’s Go Brandon 2234, Hunter Construction 2040, Downtowner 1978; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 242, Reid Hunter 225, Rylan Hunter 225; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 649, Noah McCoy 609, Rylan Hunter 600; High Scratch Game (Women) – Jessie Hogue 136, Jen Block 123; High Scratch Series (Women) – Jessie Hogue 368, Jen Block 334; Most Over Average Game (Men) – Noah McCoy 80, Jay Hunter 57, Ronnie Lansdown 51; Most Over Average Game (Women) – Jessie Hogue 29