WEDNESDAY NIGHT GALS

10/4/23

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Golden Gals

3. Swinging Bowlers

4. Burke & Sons

5. MADPK

High Scratch Game (Team) – MADPK 570, Bradley’s 550, Golden Gals 548; High Scratch Series (Team) – MADPK 1603, Golden Gals 1567, Swinging Bowlers 1564; High Scratch Game – Barb Lynch 198, Sue Owen 178, Katie Burke 177, Angie Caples 177; High Scratch Series – Barb Lynch 501, Kataie Burke 460, Angie Caples 453

MONDAY MIXED LEAGUE

10/9/23

Team Standings:

1. Bad Company

2. Pocket Pounders

3. Hits N Misses

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 725, Bad Company 591, Pocket Pounders 561; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1845, Bad Company 1619, Tumble Bugs 1556; High Scratch Game (Men) – Nate Long 178, Kenny Joesting 174, Brad Burke 161; High Scratch Series (Men) – Kenny Joesting 501, Nate Long 454, Brad Burke 434; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 184, Rochelle Long 165, Brenda Hughes 159; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 472, Angie Caples 436, Brenda Hughes 429; Most Over Average (Men) – Jay Hunter 82, Nate Long 52, Brad Burke 21; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 40, Pat Cundall 32, Terry Walkup 31

THURSDAY NITE OWLS

10/12/23

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Hunter Construction

3. DJT 47

4. Klosek’s Trash

5. Balls Deep

6. Local Trash

7. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 714, Joesting Farms 638, Klosek’s Trash 631; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2064, Joesting Farms 1859, DJT 47 1776; High Scratch Game (Men) – Steve Joesting 217, Reid Hunter 215, Leo Holmes 187; High Scratch Series (Men) – Steve Joesting 603, Reid Hunter 552, Leo Holmes 530; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 187, Brenda Hughes 170, Jen Block 104; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 489, Nic Stevens 463, Jen Block 295; Most Over Average Game (Men) – Justin Fowler 76, Steve Joesting 59, Ronnie Lansdown 37; Most Over Average Game (Women) – Nic Stevens 55, Jen Block 19