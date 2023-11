WEDNESDAY NIGHT GALS

10/25/23

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Golden Gals

3. Burke & Sons

4. Swinging Bowlers

5. MADPK

High Scratch Game (Team) – Golden Gals 573, MADPK 550, Burke & Sons 496; High Scratch Series (Team) – MADPK 1513, Golden Gals 1497, Burke & Sons 1398; High Scratch Game – Michele Hawkins 176, Bev Callow 171, Katie Burke 158; High Scratch Series – Angie Caples 426, Michele Hawkins 419, Darlene Joesting 404; Most Over Average Game – Bev Callow 59, Michele Hawkins 39, Kelley Madron 35

MONDAY MIXED LEAGUE

10/30/23

Team Standings:

1. Bad Company

2. Hits N Misses

3. Pocket Pounders

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 770, Pocket Pounders 633, Bad Company 554; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2110, Pocket Pounders 1794, Tumble Bugs 1568; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 234, Nate Long 214, Jay Hunter 213; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 652, Kenny Joesting 552, Jay Hunter 539; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 206, Angie Caples 154, Terry Walkup 149; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 522, Rochelle Long 417, Ronda Phillipi 415; Most Over Average (Men) – Nate Long 72, Ed Wiese 43, Reid Hunter 41; Most Over Average Game (Women) – Brenda Hughes 62, Terry Walkup 37, Rochelle Long 22

THURSDAY NITE OWLS

11/2/23

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. DJT 47

4. Downtowner

5. Balls Deep

6. Hunter Construction

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – DJT 47 681, Hunter Construction 679, Klosek’s Trash 663; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2013, Klosek’s Trash 1904, DJT 47 1826 ; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 233, Dennis Sherlock 230, Reid Hunter 201; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 678, Dennis Sherlock 586, Reid Hunter 570; High Scratch Game (Women) – Jen Block 169, Brenda Hughes 148, Darlene Joesting 144; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 426, Darlene Joesting 408, Jen Block 386; Most Over Average Game (Men) – Ronnie Lansdown 76, Lyle Johnson 59, Mike Minino 54; Most Over Average Game (Women) – Jen Block 50