WEDNESDAY NIGHT GALS

12/13/23

Team Standings:

1. Bradley’s

2. Golden Gals

3. MADPK

4. Burke & Sons

5. Swinging Bowlers

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 554, MADPK 546, Burke & Sons 530; High Scratch Series (Team) – MADPK 1596, Swinging Bowlers 1565, Burke & Sons 1550; High Scratch Game – Darlene Joesting 171, Debbie True 165, Angie Caples 163; High Scratch Series – Angie Caples 459, Darlene Joesting 453, Judy Sutter 441; Most Over Average Game – Debbie True 33, Darlene Joesting 32, Angie Caples 30

THURSDAY NITE OWLS

12/14/23

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. DJT 47

4. Downtowner

5. Balls Deep

6. Local Trash

7. Hunter Construction

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 714, DJT 47 682, Joesting Farms 661; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2122, DJT 47 1985, Joesting Farms 1937; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 247, Mike Minino 224, Jay Hunter 218; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 630, Jay Hunter 594, Dennis Sherlock 576; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 159, Jen Block 157; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 400, Jen Block 379; Most Over Average Game (Men) – Jay Hunter 50, Reid Hunter 45, Gary Bogenreif 39, Jesse Kendall 39; Over Average Game (Women) – Jen Block 37, Nic Stevens 24

THURSDAY NITE OWLS

12/21/23

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. DJT 47

3. Klosek’s Trash

4. Downtowner

5. Balls Deep

6. Local Trash

7. Hunter Construction

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 774, Klosek’s Trash 713, DJT 47 677; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2227, DJT 47 1987, Joesting Farms 1906; High Scratch Game (Men) – Kenny Joesting 246, Mike Minino 234, Reid Hunter 224; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 656, Jesse Kendall 623, Mike Minino 599; High Scratch Game (Women) – Jen Block 138; High Scratch Series (Women) – Jen Block 347; Most Over Average Game (Men) – Kenny Joesting 75, Jesse Kendall 70, Rylan Hunter 51; Over Average Game (Women) – Jen Block 17

MONDAY MIXED LEAGUE

12/18/23

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Pocket Pounders

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 648, Pocket Pounders 633, Tumble Bugs 630; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1919, Pocket Pounders 1862, Tumble Bugs 1737; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 210, Ed Wiese 204, Nate Long 200; High Scratch Series (Men) – Nate Long 573, Reid Hunter 549, Kenny Joesting 529; High Scratch Game (Women) – Julie Burke 187, Rochelle Long 173, Terry Walkup 163; High Scratch Series (Women) – Julie Burke 497, Ronda Phillipi 456, Rochelle Long 445; Most Over Average (Men) – Ed Wiese 58, Nate Long 50, Brad Burke 35; Most Over Average Game (Women) – Julie Burke 56, Terry Walkup 50, Rochelle Long 48