WEDNESDAY NIGHT GALS

1/3/24

Team Standings:

1. Bradley’s

2. MADPK

3. Golden Gals

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – MADPK 608, Swinging Bowlers 600, Burke & Sons 542; High Scratch Series (Team) – MADPK 1676, Swinging Bowlers 1630, Burke & Sons 1517; High Scratch Game – Ronda Phillipi 182, Sue Owen 178, Julie Burke 174; High Scratch Series – Ronda Phillipi 506, Paige Guyer 469, Julie Burke 462; Most Over Average Game – Sue Owen 49, Julie Burke 36, Ronda Phillipi 33

THURSDAY NITE OWLS

1/11/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. Balls Deep

4. Downtowner

5. DJT 47

6. Hunter Construction

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 814, Local Trash 744, Joesting Farms 736; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2268, Local Trash 2040, Joesting Farms 2012; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 258, Mike Minino 225, Dennis Sherlock 219; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 650, AJ Eros 620, Dennis Sherlock 614; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 212, Jen Block 160, Raechel Schoonover 159; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 523, Raechel Schoonover 405, Jen Block 400; Most Over Average Game (Men) – Jay Hunter 87, Mike Klosek III 67, AJ Eros 47; Over Average Game (Women) – Nic Stevens 78, Jen Block 38, Raechel Schoonover 14