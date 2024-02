WEDNESDAY NIGHT GALS

1/24/24

Team Standings:

1. Bradley’s

2. MADPK

3. Golden Gals

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – MADPK 680, Golden Gals 599, Swinging Bowlers 575; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1707, MADPK 1702, Golden Gals 1643; High Scratch Game – Ronda Phillipi 203, Paige Guyer 199, Sue Owen 183, Darlene Joesting 183; High Scratch Series – Ronda Phillipi 502, Afton Schomburg 489, Sue Owen 476; Most Over Average Game – Paige Guyer 61, Sue Owen 53, Ronda Phillipi 53

WEDNESDAY NIGHT GALS

1/31/24

Team Standings:

1. MADPK

2. Golden Gals

3. Bradley’s

4. Swinging Bowlers

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 619, MADPK 605, Golden Gals 579; High Scratch Series (Team) – MADPK 1758, Golden Gals 1685, Swinging Bowlers 1680; High Scratch Game – Ronda Phillipi 226, Barb Lynch 181, Paige Guyer 180; High Scratch Series – Ronda Phillipi 534, Afton Schomburg 509, Barb Lynch 491; Most Over Average Game – Ronda Phillipi 75, Elaine Knapp 42, Paige Guyer 40

MONDAY MIXED LEAGUE

1/22/24

Team Standings:

1. Pocket Pounders

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Pocket Pounders 688, Hits N Misses 671, Bad Company 532; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1921, Pocket Pounders 1831, Bad Company 1525; High Scratch Game (Men) – Nate Long 196, Reid Hunter 187, Sam Lansdown 176; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 515, Nate Long 503, Sam Lansdown 493; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 182, Ronda Phillipi 170, Brenda Hughes 165; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 489, Ronda Phillipi 432, Brenda Hughes 424; Most Over Average (Men) – Nate Long 42, Ed Wiese 18, Sam Lansdown 16; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesteing 48, Brenda Daniels 42, Rochelle Long 25

MONDAY MIXED LEAGUE

2/5/24

Team Standings:

1. Pocket Pounders

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 680, Pocket Pounders 621, Bad Company 560; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1909, Pocket Pounders 1805, Bad Company 1530; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 200, Nate Long 189, Sam Lansdown 180; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 592, Nate Long 549, Sam Lansdown 468; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 182, Darlene Joesting 154, Brenda Hughes 146; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 476, Darlene Joesting 431, Brenda Hughes 418; Most Over Average (Men) – Nate Long 33, Sam Lansdown 21, Ed Wiese 8; Most Over Average Game (Women) – Ronda Phillipi 27, Pat Cundall 26, Terry Walkup 20

THURSDAY NITE OWLS

2/1/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Downtowner

3. DJT 47

4. Klosek’s Trash

5. Balls Deep

6. Hunter Construction

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Joesting Farms 711, Hunter Construction 692, DJT 47 625; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2062, Joesting Farms 2029, Local Trash 1810; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 228, Steve Joesting 221, Rylan Hunter 212; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 637, Steve Joesting 614, Rylan Hunter 603; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 155, Raechel Schoonover 137, Jen Block 114; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 451, Raechel Schoonover 372, Jen Block 302; Most Over Average Game (Men) – Ryan Harms 46, Steve Joesting 40, Kenny Joesting 31; Over Average Game (Women) – Nic Stevens 15, Jen Block 9

THURSDAY NITE OWLS

2/8/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. Downtowner

4. DJT 47

5. Balls Deep

6. Hunter Construction

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 761, Klosek’s Trash 726, Joesting Farms 707; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2131, DJT 47 2035, Klosek’s Trash 1989; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 288, Rylan Hunter 245, Reid Hunter 215; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 747, Rylan Hunter 646, Reid Hunter 628; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 139, Jen Block 137; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 415, Jen Block 372; Most Over Average Game (Men) – Mike Minino 93, Rylan Hunter 62, Kenny Joesting 39; Over Average Game (Women) – Jen Block 16