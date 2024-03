WEDNESDAY NIGHT GALS

2/28/24

Team Standings:

1. MADPK

2. Swinging Bowlers

3. Bradley’s

4. Golden Gals

5. Burke & Sons

High Scratch Game (Team) – Bradley’s 603, MADPK 579, Swinging Bowlers 569; High Scratch Series (Team) – MADPK 1677, Swinging Bowlers 1638, Bradley’s 1618; High Scratch Game – Barb Lynch 216, Paige Guyer 180, Ronda Phillipi 179; High Scratch Series – Barb Lynch 560, Ronda Phillipi 502, Paige Guyer 479; Most Over Average Game – Barb Lynch 59, Paige Guyer 36, Ronda Phillipi 27

MONDAY MIXED LEAGUE

3/4/24

Team Standings:

1. Pocket Pounders

2. Hits N Misses

3. Bad Company

4. Tumble Bugs

High Scratch Game (Team) – Pocket Pounders 780, Hits N Misses 725, Bad Company 670; High Scratch Series (Team) – Pocket Pounders 2229, Hits N Misses 2159, Bad Company 1711; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 245, Rylan Hunter 234, Reid Hunter 223; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 633, Rylan Hunter 624, Reid Hunter 614; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 184, Brenda Daniels 157, Angie Caples 149; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 527, Brenda Daniels 424, Darlene Joesting 408; Most Over Average (Men) – Jay Hunter 54, Kenny Joesting 51, Nate Long 49; Most Over Average Game (Women) – Brenda Daniels 52, Ronda Phillipi 29, Terry Walkup 21

THURSDAY NITE OWLS

3/7/24

Team Standings:

1. Joesting Farms

2. Klosek’s Trash

3. DJT 47

4. Hunter Construction

5. Downtowner

6. Balls Deep

7. Local Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 835, Klosek’s Trash 743, DJT 47 739; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2357, DJT 47 2106, Klosek’s Trash 2034; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 279, Dennis Sherlock 246, Jay Hunter 244; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 706, Jay Hunter 667, Dennis Sherlock 655; High Scratch Game (Women) – Nic Stevens 165, Jen Block 130, Raechel Schoonover 125; High Scratch Series (Women) – Nic Stevens 414, Jen Block 356, Raechel Schoonover 352; Most Over Average Game (Men) – Justin Fowler 97, Ronnie Lansdown 83, Mike Minino 81; Over Average Game (Women) – Nic Stevens 24