WEDNESDAY NIGHT GALS

10/16/24

Team Standings:

1. David’s Girls

2. Burke & Sons

3. Swinging Bowlers

4. Golden Gals

5. MADPK

6. Rolly Pollys

High Scratch Game (Team) – Golden Gals 606, MADPK 600, Burke & Sons 563; High Scratch Series (Team) – Golden Gals 1780, MADPK 1687, Burke & Sons 1648; High Scratch Game – Michele Hawkins 199, Ronda Phillipi 181, Julie Burke 174; High Scratch Series – Ronda Phillipi 499, Darlene Joesting 497, Michele Hawkins 488; Most Over Average Game – Michele Hawkins 69, Tami Grossman 48, Bev Callow 44

THURSDAY NITE OWLS

10/17/24

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. DJT 47

3. Klosek’s Trash

4. Local Trash

5. Balls Deep

6. Joesting Farms

7. Downtowner

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 807, DJT 47 712, Balls Deep 658; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2304, DJT 47 2068, Balls Deep 1899; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 254, Reid Hunter 246, Rylan Hunter 223; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 692, Dennis Sherlock 656, Rylan Hunter 599; High Scratch Game (Women) – Brenda Hughes 153, Jennifer Block 132, Raechel Schoonover 121; High Scratch Series (Women) – Brenda Hughes 437, Raechel Schoonover 346, Jennifer Block 317; Most Over Average Game (Men) – Jacob McKenney 62, Noah McCoy 54, Dennis Sherlock 47; Most Over Average Game (Women) – Jennifer Block 19, Brenda Hughes 12

MONDAY MIXED LEAGUE

10/21/24

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. The Mavericks

3. Pinheads

4. Hits N Misses

5. Noah & The Girls

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 704, Noah & The Girls 591, Pinheads 588; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1864, Noah & The Girls 1703, Pinheads 1544; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 255, Nate Long 190, Sam Lansdown 169; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 571, Nate Long 524, Sam Lansdown 463; High Scratch Game (Women) – Ronda Phillipi 196, Brenda Hughes 156, Rochelle Long 149; High Scratch Series (Women) – Ronda Phillipi 492, Brenda Hughes 454, Kim Giles 395; Most Over Average (Men) – Braiden Wennihan 72, Jordan Graff 64, Reid Hunter 58; Most Over Average Game (Women) – Pat Cundall 30, Kim Giles 29, Ronda Phillipi 29