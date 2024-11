WEDNESDAY NIGHT GALS

10/30/24

Team Standings:

1. Golden Gals

2. MADPK

3. Burke & Sons

4. Swinging Bowlers

5. David’s Girls

6. Rolly Pollys

High Scratch Game (Team) – MADPK 573, Golden Gals 535, Swinging Bowlers 530; High Scratch Series (Team) – MADPK 1571, Golden Gals 1494, Swinging Bowlers 1465; High Scratch Game – Kelley Madron 187, Ronda Phillipi 155, Mandy Keiffer 154; High Scratch Series – Kelley Madron 437, Ronda Phillipi 404, Mandy Keiffer 404; Most Over Average Game – Kelley Madron 83, Michelle Bollinger 36, Mandy Keiffer 33

THURSDAY NITE OWLS

10/31/24

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Local Trash

3. Klosek’s Trash

4. DJT 47

5. Downtowner

6. Balls Deep

7. Joesting Farms

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 770, DJT 47 638, Joesting Farms 621; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2176, DJT 47 1895, Downtowner 1760; High Scratch Game (Men) – Leo Holmes 242, Dave Cobb 210, Jay Hunter 203; High Scratch Series (Men) – Leo Holmes 586, Rylan Hunter 571, Dave Cobb 548; High Scratch Game (Women) – Jennifer Block 118; High Scratch Series (Women) – Jennifer Block 313; Most Over Average Game (Men) – Leo Holmes 69, Tyler Thomas 47, Joe Stevens 32, Bob Wilmes 32

MONDAY MIXED LEAGUE

11/4/24

Team Standings:

1. Tumble Bugs

2. The Mavericks

3. Hits N Misses

4. Pinheads

5. Noah & The Girls

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 650, Noah & The Girls 532, Pinheads 531; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1740, Tumble Bugs 1520, Noah & The Girls1499; High Scratch Game (Men) – Reid Hunter 178, Nate Long 172, Braiden Wennihan 151; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 509, Nate Long 447, Brad Burke 410; High Scratch Game (Women) – Pat Cundall 162, Darlene Joesting 161, Terry Walkup 151; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 424, Ronda Phillipi 404, Terry Walkup 395; Most Over Average (Men) – Braiden Wennihan 56, Bryson Palmer 35, Dillan Palmer 34; Most Over Average Game (Women) – Pat Cundall 52, Macie Hale 45, Terry Walkup 39