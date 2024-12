WEDNESDAY NIGHT GALS

12/1/24

Team Standings:

1. MADPK

2. Burke & Sons

3. Swinging Bowlers

4. David’s Girls

5. Golden Gals

6. Rolly Pollys

High Scratch Game (Team) – MADPK 576, David’s Girls 556, Swinging Bowlers 545; High Scratch Series (Team) – MADPK 1656, Swinging Bowlers 1586, David’s Girls 1528; High Scratch Game – Ronda Phillipi 202, Paige Guyer 183, Afton Schomburg 169; High Scratch Series – Ronda Phillipi 491, Paige Guyer 471, Afton Schomburg 462; Most Over Average Game – Camryn Bollinger 53, Ronda Phillipi 46, Mandy Keiffer 43

THURSDAY NITE OWLS

12/19/24

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. Balls Deep

3. Downtowner

4. DJT 47

5. Local Trash

6. Joesting Farms

7. Klosek’s Trash

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 913, Downtowner 744, Balls Deep 687; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2462, Downtowner 1957, DJT 47 1915; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 279, Tyler Thomas 242, Dillon Smith 234; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 768, Rylan Hunter 655, Tyler Thomas 649; High Scratch Game (Women) – Jennifer Block 149, Jessica Hogue 133; High Scratch Series (Women) – Jennifer Block 355, Jessica Hogue 355; Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 81, Dennis Sherlock 70, Lee Roy Sickman 78; Most Over Average Game (Women) – Jennifer Block 25, Jessica Hogue 23

MONDAY MIXED LEAGUE

12/16/24

Team Standings:

1. The Mavericks

2. Tumble Bugs

3. Pinheads

4. Hits N Misses

5. Noah & The Girls

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 726, Noah & The Girls 577, Pinheads 576; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2045, Noah & The Girls 1665, Tumble Bugs 1638; High Scratch Game (Men) – Brad Burke 194, Reid Hunter 187, Noah McCoy 183; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 544, Brad Burke 489, Nate Long 470; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 179, Ronda Phillipi 158, Rochelle Long 154; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 486, Ronda Phillipi 441, Julie Burke 411; Most Over Average (Men) – Brad Burke 57, Braiden Wennihan 46, Jordan Graff 40; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 42, Rochelle Long 25, Pat Cundall 23