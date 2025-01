FAIRFAX R-3

SECOND QUARTER

A Honor Roll

Seniors – Lillie Auwarter, Levi Brown, KayDee Duering, Kendall Kingery, Cowen O’Riley, Bryon Ohlensehlen, Grace Oswald, Ryker Parks, Alicia Ramirez, Luke Swinehart, Clayton Vernon, and Payton Woodring

Juniors – Austin Helfers, Joaquin Hill, Tate Johnson, and Amelia Larson

Sophomores – Lexi Brown, Erin Eyman, Trenton Frohn, Mason Kingery, Piper Morris, Anna Ohlensehlen, Carter Oswald, and Chloe Vernon

Freshmen – Carley Graham, Knox Oswald, Bentley Price, and Elsey Rogers

Eighth Graders – Deyton Burke, Avery Fast, Mylie Folkerts, Brenna Kingery, Riley Koop, Evan Rogers, and Olivia Woods

Seventh Graders – Zander Grossman, Emma Ohlensehlen, Delaney Oswald, Mackenzie Oswald, Jaycee Stoner, Alex Wintz, and Lela Wright

B Honor Roll

Seniors – Noah Miller and Quen Roop

Junior – Jazmyn Prado

Sophomores – Kenneth Kirkpatrick, Alex Martin, Connor Miller, Johnathan Pickard

Freshmen – Kelsey Avrett, Tyler Duering, Leila Knight, and Emma Vance

Eighth Graders – Jude Long and Aliyah Pearce

Seventh Grader – Katie Avrett

FIRST SEMESTER

A Honor Roll

Seniors – Lillie Auwarter, Levi Brown, KayDee Duering, Kendall Kingery, Cowen O’Riley, Bryon Ohlensehlen, Grace Oswald, Ryker Parks, Luke Swinehart, Clayton Vernon, and Payton Woodring

Juniors – Austin Helfers, Joaquin Hill, Tate Johnson, Amelia Larson, and Jazmyn Prado

Sophomores – Erin Eyman, Trenton Frohn, Mason Kingery, Connor Miller, Piper Morris, Anna Ohlensehlen, Carter Oswald, Johnathan Pickard, and Chloe Vernon

Freshmen – Carley Graham, Knox Oswald, and Elsey Rogers

Eighth Graders – Deyton Burke, Brenna Kingery, Riley Koop, and Olivia Woods

Seventh Graders – Katie Avrett, Zander Grossman, Emma Ohlensehlen, Delaney Oswald, Mackenzie Oswald, Jaycee Stoner, Alex Wintz, and Lela Wright

B Honor Roll

Seniors – Noah Miller, Alicia Ramirez, and Quen Roop

Sophomores – Lexi Brown, Kenneth Kirkpatrick, and Alex Martin

Freshmen – Kelsey Avrett, Lataveon Brown, Damon Drummond, Tyler Duering, Leila Knight, Bentley Price, and Emma Vance

Eighth Graders – Avery Fast, Mylie Folkerts, Jude Long, and Evan Rogers

Seventh Grader – Geb Burke

ROCK PORT R-II

FIRST SEMESTER

High Honor Roll

(3.67 GPA no grade lower than a B)

Seniors – Ryan Athen, Zane Cook, Cali Driskell, Jaylynn Garst, Ryland Garst,Sienna Harmon, Jaymes Herron, Corbyn Jakub, Hadleigh Jones, Ryan Lucas, Avery Meyerkorth, Makaila Pruett, Malachi Skillen, Sam Van De Goor, and Trenton Wallace

Juniors – Tayden Cook, Jacoby Driskell, Ryder Herron, Quentin Jackson, Dylan Lair, Ella Meyerkorth, Spencer Newbanks, Alexis Stanton, Skylar Stoner, Emma Teten, and Norah Watkins

Sophomores – Desmond Chaney, Audrey Dougherty, Morgan Garst, Gabe Gebhards, Dayton Hays, Landrey Kelly, Jack Meyerkorth, Claire Miller, Brock Sebek-Holmes, Brylea Shrader, Tatum Vogler, and Mya Welch

Freshmen -Talyn Amthor, Alyssa Brion, Cooper Daugherty, Logan Ellis, Karlie Gebhards, Blake Herron, Jaysen Hudson, Raylynn Jenkins, Kinley Lair, Levi Lucas, Amelia Mason, Eliza Mason, Audrie Meyerkorth, Olivia Roup, Bentley Teten, Braylyn Wood, and Zoey Zach

Eighth Graders – Grady Cook, Malayna Gibson, Stevie Gaines, Onalee Henriksen, Isabella Kroeger, Rozlyn McCown, Leah Meyerkorth, Tenley Peshek, Millie Ripley, Alexi Stoner, Anna Weber, and Madison Wilroy

Seventh Graders – Chord Christians, Zeke Gebhards, Jaxson Hale, Clara Hays, Archer Meyerkorth, Jovie Millsap, Maeve Roup, Avery Schomburg, Jolie Steuter, and Harper Wood

Sixth Graders – Jack Bailey, Locke Chaney, Isaac Daugherty, Kambrie Driskell, Ali Ellis, Caisyn Hall, Elaina Kroeger, Anthony Masonbrink, Andy Meyerkorth, Lane Seely, Cy Vogler, Kipton Waigand, and Colton Zach

Regular Honor Roll

(GPA 3.0 to 3.66 no grade lower than a C)

Seniors – Justice Braniff, Anden Cohn, Bracton Cook, Addison Maifeld, Logan McQueen, Kendan Melton, Caleb Palmer, Lilly Pankau, Devyn Pitts, Logan Richards, Arianna Shimmel, Payten Shrader, Claire Spiegel, and Aricin Weber

Juniors – Kinleigh Daugherty, Logan Lomax, Keira Roup, and Makenna Shelly

Sophomores – Westyn Amthor, Jadyn Geib, Izac Hurst, Jordan Kuhns, Justin Kuhns, Lily Lager, Elizabeth Sharpless, and Sophia Storm

Freshmen – Brandon Athen, Jessa Geib, John Gillem, Wyatt Huntley, Jaylynn Jones, Henley Mace, and Kennedi Seiter

Eighth Graders – Stevie Gaines, Ellie Garst , Landon Melton-Burrell, Adrianna Wallace, and Madison Wilroy

Seventh Graders – Dawson Baker, Aleyda Clodfelter, Maya Clodfelter, Kenni Davis, Jadyn Jakub, Paisley Moore, and Ryan Sharpless

Sixth Graders – Joci Culp, Alex Gibson, Emma Hale, Mason Hale, Jackson Hogue, Ethan Hunter, and Nella Steuter

TARKIO R-I

2ND QUARTER

Superintendent’s Honor Roll

Seniors – Cole Anderson, Kamryn Brown, Haylee Clark, Owen DeRosier, and Lizzie Schlueter

Juniors – Zoe Madron, Bo Peregrine, Quin Staten, and Isaac Vette

Sophomores – Grace Caudill, Dalton Hogue, Bailey Wen-nihan, Brody Wennihan, and Delainee White

Freshmen – Star Hankins, Savanna Lindsay, Ben Rolf, Macy Stepp, Azlynn Wiley, and Taya Windham

Eighth Graders – Leila Brooks, Makenna Caudill, Viviane Hale, Josh Schlueter, Brilee Slemp, Teagan Taylor, Owen Vette, and Gracie Walker

Seventh Graders – Brody Anderson, Tristan Burke, Tucker Hurst, Andrew Romesser, and Mikayla Windham

Sixth Graders – Adilynn Bates, Mame Dow, Vera Hale, Landry Hurst, Koralyne Milla-Boomgaarn, Katie Smith, Aliyah Wilke, Brinkley Wright, Charlotte Wright, and Kenisyn Yost

Principal’s Honor Roll

Seniors – Brezie Bywater, River Dow, Colton Hall, Abbie Harms, Gabe Harms, Connor Morton, Blake Simmons, Teagen Wennihan, and Alyson Wooten

Juniors – Robbie Armstrong, Emily Gebhards, Bresayda Jimenez, Mason McMahon, Rainy Nordhausen, Raelee Russell, Olivia Schaefer, Carter Wennihan, Kennedy White, and Jaeka Wiley

Sophomores – Finn Hurst and Holly Litherbury

Eighth Graders – Keely Bred-ensteiner and Avery Miller

Seventh Graders – Ava Brown, Brynleigh Lopez, and Brayden Widener

Sixth Graders – Faith Bennett, Alexis Caudill, Michael England, Jenna Gebhards, Winston Hogue Gray Klosek, Eli Lundy, Mikayla Smith, Lyla Walker, Bryar Wennihan, Tucker Wheeler, and Titus Wright

1ST SEMESTER

Superintendent’s Honor Roll

Seniors – Cole Anderson, Kamryn Brown, Haylee Clark, Owen DeRosier, and Lizzie Schlueter

Juniors – Zoe Madron, Quin Staten, and Isaac Vette

Sophomores – Grace Caudill, Bailey Wen-nihan, Brody Wen-ni-han, and Delainee White

Freshmen – Star Hankins, Savanna Lindsay, Ben Rolf, Macy Stepp, Azlynn Wiley, and Taya Windham

Eighth Graders – Leila Brooks, Makenna Caudill, Viviane Hale, Josh Schlueter, Teagan Taylor, Owen Vette, and Gracie Walker

Seventh Graders – Brody Anderson, Tristan Burke, Tucker Hurst, Andrew Romesser, and Mikayla Windham

Sixth Graders – Mame Dow, Vera Hale, Landry Hurst, Koralyne Milla-Boomgaarn, Katie Smith, Bryar Wennihan, Aliyah Wilke, Brinkley Wright, Charlotte Wright, and Kenisyn Yost

Principal’s Honor Roll

Seniors – Brezie Bywater, River Dow, Colton Hall, Abbie Harms, Gabe Harms, Jayla Irvine, Connor Morton, Blake Simmons, Teagen Wennihan, and Alyson Wooten

Juniors – Robbie Armstrong, Emily Gebhards, Bresayda Jimenez, Mason McMahon, Rainy Nordhausen, Bo Peregrine, Raelee Russell, Olivia Schaefer, Carter Wennihan, Kennedy White, and Jaeka Wiley

Sophomores – Dalton Hogue, Finn Hurst, and Holly Litherbury

Freshmen – Kaiden Nelson and Emily Smith

Eighth Graders – Keely Bred-ensteiner, Avery Miller, and Brilee Slemp

Seventh Graders – Ava Brown, Viktorya Hogue, Skyla Holtz, and Brayden Widener

Sixth Graders – Adilynn Bates, Alexis Caudill, Jenna Gebhards, Gray Klosek, Eli Lundy, Mikayla Smith, Lyla Walker, and Tucker Wheeler