WEDNESDAY NIGHT GALS
9/3/25
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Golden Gals
3. Mis-splits
4. Burke & Sons
5. Swinging Bowlers
6. No Pin Intended
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 561, David’s Girls 560; High Scratch Series (Team) – David’s Girls 1632, Swinging Bowlers 1601; High Scratch Game – Debbie True 170, Darlene Joesting 164; High Scratch Series – Debbie True 495, Darlene Joesting 457; Most Over Average Game – Becky Heits 40; Most Over Average Series – Debbie True 78
THURSDAY NITE OWLS
9/4/25
Team Standings:
1. Hunter Construction
2. Downtowner
3. DJT 47
4. Balls Deep
5. Joesting Farms
6. Klosek’s Trash
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 831, DJT 47 773; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2306, DJT 47 2177; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 276, Reid Hunter 252; High Scratch Series (Men) – Jay Hunter 670, Dillon Smith 643; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 144; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 358; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 11; Most Over Average Game (Men) – Jay Hunter 87; Most Over Average Series (Men) – Drew Weber 121