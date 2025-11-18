MONDAY MIXED LEAGUE
11/10/25
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Gutter Gang
3. Tumble Bugs
4. Livin’ On A Spare
5. Klosek’s Glad Bags
6. Bowl Movements
High Scratch Game (Team) – Bowl Movements 750, Hits N Misses 740; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2074, Bowl Movements 2009; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 269, Dillon Smith 265; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 753, Mike Minino 699; High Scratch Game (Women) – Darla Lansdown 201, Brenda Hughes 185; High Scratch Series (Women) – Darla Lansdown 560, Brenda Hughes 476; Most Over Average Game (Women) – Whittny Smith 81; Most Over Average Game (Men) – Dillon Smith 69; Most Over Average Series (Women) – Darla Lansdown 104; Most Over Average Series (Men) – Dillon Smith 165
WEDNESDAY NIGHT GALS
11/12/25
Team Standings:
1. Swinging Bowlers
2. David’s Girls
3. Burke & Sons
4. MADPK
5. Golden Gals
6. No Pin Intended
7. Mis-splits
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 587, No Pin Intended 577; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1748, David’s Girls 1610; High Scratch Game – Afton Schomburg 177, Julie Burke 170; High Scratch Series – Barb Lynch 455, Afton Schomburg 444; Most Over Average Game – Michelle Bollinger 56; Most Over Average Series – Michelle Bollinger 85
THURSDAY NITE OWLS
11/13/25
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Joesting Farms
5. Downtowner
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 839, DJT 47 765; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2383, DJT 47 2202; High Scratch Game (Men) – Dennis Sherlock 268, Rylan Hunter 256; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 744, Dennis Sherlock 685; High Scratch Game (Women) – Haley Haynes 183; High Scratch Series (Women) – Haley Haynes 393; Most Over Average Game (Women) – Haley Haynes 48; Most Over Average Game (Men) – Dennis Sherlock 58; Most Over Average Series (Men) – Rylan Hunter 120