WEDNESDAY NIGHT GALS
12/3/25
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. No Pin Intended
5. Golden Gals
6. MADPK
7. Mis-splits
High Scratch Game (Team) – Burke & Sons 610, MADPK 571; High Scratch Series (Team) – Burke & Sons 1629, David’s Girls 1586; High Scratch Game – Julie Burke 200, Katie Burke 178; High Scratch Series – Julie Burke 500, Katie Burke 479; Most Over Average Game – Julie Burke 55; Most Over Average Series – Katie Burke 89
MONDAY MIXED LEAGUE
12/1/25
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Tumble Bugs
3. Gutter Gang
4. Livin’ On A Spare
5. Klosek’s Glad Bags
6. Bowl Movements
High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 777, Klosek’s Glad Bags 722; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2053, Klosek’s Glad Bags 2041; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 300, Reid Hunter 259; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 735, Mike Minino 666; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 178, Kayla Thomas 178; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 474, Darlene Joesting 440; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 45; Most Over Average Game (Men) – Rylan Hunter 101; Most Over Average Series (Women) – Rochelle Long 42; Most Over Average Series (Men) – Rylan Hunter 138
THURSDAY NITE OWLS
12/4/25
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Downtowner
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 778, DJT 47 732; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2283, DJT 47 2146; High Scratch Game (Men) – Jay Hunter 275, Dillon Smith 242; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 671, Rylan Hunter 654; High Scratch Game (Women) – Haley Haynes 160; High Scratch Series (Women) – Haley Haynes 439; Most Over Average Game (Women) – Haley Haynes 29; Most Over Average Game (Men) – Jay Hunter 84; Most Over Average Series (Women) – Haley Haynes 46; Most Over Average Series (Men) – Jay Hunter 68