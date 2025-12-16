Norah Watkins gets her arm locked in as she gets the back points. over her opponent at the Auburn meet. (Dixie Teten photos)
Kennedi Seiter gives a good cross face as she works to break down Jaelynn Engelken of Sabetha. Kennedi would get the pin.
Emma Teten breaks down Veronica Housley of Auburn.
Levi Lucas tries to get a cradle in against Luke Metzger of Sabetha. Levi would get the pin for the win.
The Rock Port wrestling teams competed in a tri-meet Thursday, December 11, 2025, in Auburn, Nebraska. Results for the Blue Jays are as follows:
GIRLS
Rock Port 20
Auburn 42
110 lbs. – Norah Watkins over Kensley Snodgrass (Auburn) (Fall 1:49)
115 lbs. – Eliza Mason over Hailey Henry (Auburn) (Dec. 8-6)
120 lbs. – Evelyn Heintz won by forfeit
125 lbs. – Emma Teten over Veronica Housley (Auburn) (TF 15-0 4:00)
Rock Port 23
Sabetha 48
110 lbs. – Norah Watkins over Avery Herrmann (Sabetha) (TF 17-0 5:05)
115 lbs. – Eliza Mason won by forfeit
120 lbs. – Evelyn Heintz over Keirzyn Stinnett (Sabetha) (Fall 0:48)
120 lbs. – Extra: Kennedi Seiter over Jaelynn Engelken (Sabetha) (Fall 3:03)
125 lbs. – Emma Teten over Kiarah Dalinghaus (Sabetha) (Fall 1:45)
BOYS
Rock Port 24
Auburn 42
106 lbs. – Declan McRaven won by forfeit
126 lbs. – Cooper Daugherty won by forfeit
132 lbs. – Levi Lucas over Ayden Smith (Auburn) (Fall 2:23)
157 lbs. – Chance Hayes won by forfeit
Rock Port 6
Sabetha 72
126 lbs. – Jackson Jacobs (Sabetha) over Cooper Daugherty (Fall 3:19)
132 lbs. – Levi Lucas over Luke Metzger (Sabetha) (Fall 3:53)
157 lbs. – Easton Stahl (Sabetha) over Chance Hayes (Fall 1:09)