The Rock Port High School wrestling teams travelled to Gower, Missouri, to compete December 9, 2025.

Norah Watkins and Emma Teten each earned their 100th career win at the meet.

Results for the Rock Port wrestlers are as follows:

GIRLS

Rock Port 30

Craig 6

110 lbs. – Norah Watkins won by forfeit

115 lbs. – Eliza Mason won by forfeit

120 lbs. – Evelyn Heintz won by forfeit

125 lbs. – Emma Teten won by forfeit

135 lbs. – Alexi Stoner won by forfeit

Rock Port 22

East Buchanan 12

110 lbs. – Norah Watkins over Brooklyn Utz (East Buchanan) (MD 13-1)

115 lbs. – Eliza Mason won by forfeit

120 lbs. – Kennedi Seiter won by forfeit

125 lbs. – Emma Teten over Madelyn McCoy (East Buchanan) (Fall 0:00)

BOYS

Rock Port 24

Craig 6

126 lbs. – Cooper Daugherty over Memphis Mick (Craig) (Fall 1:51)

132 lbs. – Levi Lucas over Craig Sollars (Craig) (Fall 1:03)

215 lbs. – Aidan Smyser received a bye

Rock Port 12

East Buchanan 36

126 lbs. – Cooper Daugherty received a bye

132 lbs. – Levi Bullimore (East Buchanan) over Levi Lucas (Fall 2:00)

285 lbs. – Aidan Smyser over Eli Meadows (East Buchanan) (Fall 2:00)

Rock Port 9

St. Pius X – Kansas City 66

126 lbs. – Damien Manroe (St. Pius X – Kansas City) over Cooper Daugherty (Fall 5:34)

132 lbs. – Levi Lucas over Clark Gibson (St. Pius X – Kansas City) (Fall 1:25)

215 lbs. – Aidan Smyser over John Arena (St. Pius X – Kansas City) (Dec. 13-7)