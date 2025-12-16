The Rock Port High School wrestling teams travelled to Gower, Missouri, to compete December 9, 2025.
Norah Watkins and Emma Teten each earned their 100th career win at the meet.
Results for the Rock Port wrestlers are as follows:
GIRLS
Rock Port 30
Craig 6
110 lbs. – Norah Watkins won by forfeit
115 lbs. – Eliza Mason won by forfeit
120 lbs. – Evelyn Heintz won by forfeit
125 lbs. – Emma Teten won by forfeit
135 lbs. – Alexi Stoner won by forfeit
Rock Port 22
East Buchanan 12
110 lbs. – Norah Watkins over Brooklyn Utz (East Buchanan) (MD 13-1)
115 lbs. – Eliza Mason won by forfeit
120 lbs. – Kennedi Seiter won by forfeit
125 lbs. – Emma Teten over Madelyn McCoy (East Buchanan) (Fall 0:00)
BOYS
Rock Port 24
Craig 6
126 lbs. – Cooper Daugherty over Memphis Mick (Craig) (Fall 1:51)
132 lbs. – Levi Lucas over Craig Sollars (Craig) (Fall 1:03)
215 lbs. – Aidan Smyser received a bye
Rock Port 12
East Buchanan 36
126 lbs. – Cooper Daugherty received a bye
132 lbs. – Levi Bullimore (East Buchanan) over Levi Lucas (Fall 2:00)
285 lbs. – Aidan Smyser over Eli Meadows (East Buchanan) (Fall 2:00)
Rock Port 9
St. Pius X – Kansas City 66
126 lbs. – Damien Manroe (St. Pius X – Kansas City) over Cooper Daugherty (Fall 5:34)
132 lbs. – Levi Lucas over Clark Gibson (St. Pius X – Kansas City) (Fall 1:25)
215 lbs. – Aidan Smyser over John Arena (St. Pius X – Kansas City) (Dec. 13-7)