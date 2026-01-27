MONDAY MIXED LEAGUE
1/19/26
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Livin’ On A Spare
3. Bowl Movements
4. Klosek’s Glad Bags
5. Tumble Bugs
6. Gutter Gang
High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 679, Bowl Movements 678; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2003, Hits N Misses 1959; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 220, Nate Long 210; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 630, Mike Minino 591; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 193, Rochelle Long 182; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 536, Rochelle Long 471; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 49; Most Over Average Game (Men) – Kenny Joesting 44, Mike Minino 50; Most Over Average Series (Women) – Rochelle Long 72; Most Over Average Series (Men) – Brad Burke 96
WEDNESDAY NIGHT GALS
1/21/26
Team Standings:
1. Swinging Bowlers
2. David’s Girls
3. Burke & Sons
4. No Pin Intended
5. Golden Gals
6. MADPK
7. Mis-splits
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 632, David’s Girls 575; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1757, David’s Girls 1589; High Scratch Game – Afton Schomburg 193, Sue Owen 176; High Scratch Series – Afton Schomburg 486, Julie Burke 469; Most Over Average Game – Sue Owen 54; Most Over Average Series – Sue Owen 91
THURSDAY NITE OWLS
1/22/26
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Downtowner
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 838, DJT 47 787; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2431, DJT 47 2281; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 249, Clay Amthor 247; High Scratch Series (Men) – Clay Amthor 688, Dillon Smith 654; High Scratch Game (Women) – Jamie Lansdown 155; High Scratch Series (Women) – Jamie Lansdown 420; Most Over Average Game (Women) – Jamie Lansdown 23; Most Over Most Over Average Game (Men) – Clay Amthor 52; Most Over Average Series (Women) – Jamie Lansdown 24; Most Over Average Series (Men) – Trevor Beatty 120