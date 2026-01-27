MONDAY MIXED LEAGUE

1/19/26

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Livin’ On A Spare

3. Bowl Movements

4. Klosek’s Glad Bags

5. Tumble Bugs

6. Gutter Gang

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 679, Bowl Movements 678; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2003, Hits N Misses 1959; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 220, Nate Long 210; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 630, Mike Minino 591; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 193, Rochelle Long 182; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 536, Rochelle Long 471; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 49; Most Over Average Game (Men) – Kenny Joesting 44, Mike Minino 50; Most Over Average Series (Women) – Rochelle Long 72; Most Over Average Series (Men) – Brad Burke 96

WEDNESDAY NIGHT GALS

1/21/26

Team Standings:

1. Swinging Bowlers

2. David’s Girls

3. Burke & Sons

4. No Pin Intended

5. Golden Gals

6. MADPK

7. Mis-splits

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 632, David’s Girls 575; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1757, David’s Girls 1589; High Scratch Game – Afton Schomburg 193, Sue Owen 176; High Scratch Series – Afton Schomburg 486, Julie Burke 469; Most Over Average Game – Sue Owen 54; Most Over Average Series – Sue Owen 91

THURSDAY NITE OWLS

1/22/26

Team Standings:

1. DJT 47

2. Hunter Construction

3. Klosek’s Trash

4. Downtowner

5. Joesting Farms

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 838, DJT 47 787; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2431, DJT 47 2281; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 249, Clay Amthor 247; High Scratch Series (Men) – Clay Amthor 688, Dillon Smith 654; High Scratch Game (Women) – Jamie Lansdown 155; High Scratch Series (Women) – Jamie Lansdown 420; Most Over Average Game (Women) – Jamie Lansdown 23; Most Over Most Over Average Game (Men) – Clay Amthor 52; Most Over Average Series (Women) – Jamie Lansdown 24; Most Over Average Series (Men) – Trevor Beatty 120