The East Atchison high school wrestling teams competed in the Stanberry Quad Thursday, January 22, in Stanberry, Missouri.

Treyton Brown broke the EA boys’ record of six takedowns in a match when he scored seven takedowns.

Individual results for the EA wrestlers are as follows:

GIRLS

EA 24 vs. Stanberry 12

105 lbs. – Bella Bywater win by forfeit

110 lbs. – Danni Irvine win by forfeit

125 lbs. – Dylan Drummond win by forfeit

140 lbs. – Xabrina Klinger win by forfeit

EA 24 vs. North Andrew 6

105 lbs. – Bella Bywater over Kyianna Thomas (North Andrew) (Fall 1:59)

110 lbs. – Danni Irvine win by forfeit

125 lbs. – Dylan Drummond win by forfeit

140 lbs. – Xabrina Klinger win by forfeit

BOYS

EA 24 vs. Craig 18

175 lbs. – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit

190 lbs. – Treyton Brown win by forfeit

215 lbs. – Jax Peregrine win by forfeit

285 lbs. – Bo Peregrine win by forfeit

EA 21 vs. North Andrew 18

175 lbs. – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit

190 lbs. – Treyton Brown over Collin Sybert (North Andrew) (TF 21-5, 3:31)

215 lbs. – Jax Peregrine over Adyn Crossfield (North Andrew) (Fall 2:41)

285 lbs. – Bo Peregrine over Conner Campbell (North Andrew) (MD 9-1)

EA 24 vs. Stanberry 54

175 – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit

190 – Treyton Brown win by forfeit

215 – Jax Peregrine win by forfeit

285 – Bo Peregrine over William Ellsworth (Stanberry) (Fall 2:27)