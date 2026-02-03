The East Atchison high school wrestling teams competed in the Stanberry Quad Thursday, January 22, in Stanberry, Missouri.
Treyton Brown broke the EA boys’ record of six takedowns in a match when he scored seven takedowns.
Individual results for the EA wrestlers are as follows:
GIRLS
EA 24 vs. Stanberry 12
105 lbs. – Bella Bywater win by forfeit
110 lbs. – Danni Irvine win by forfeit
125 lbs. – Dylan Drummond win by forfeit
140 lbs. – Xabrina Klinger win by forfeit
EA 24 vs. North Andrew 6
105 lbs. – Bella Bywater over Kyianna Thomas (North Andrew) (Fall 1:59)
110 lbs. – Danni Irvine win by forfeit
125 lbs. – Dylan Drummond win by forfeit
140 lbs. – Xabrina Klinger win by forfeit
BOYS
EA 24 vs. Craig 18
175 lbs. – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit
190 lbs. – Treyton Brown win by forfeit
215 lbs. – Jax Peregrine win by forfeit
285 lbs. – Bo Peregrine win by forfeit
EA 21 vs. North Andrew 18
175 lbs. – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit
190 lbs. – Treyton Brown over Collin Sybert (North Andrew) (TF 21-5, 3:31)
215 lbs. – Jax Peregrine over Adyn Crossfield (North Andrew) (Fall 2:41)
285 lbs. – Bo Peregrine over Conner Campbell (North Andrew) (MD 9-1)
EA 24 vs. Stanberry 54
175 – Braxton Davis-Schoonover win by forfeit
190 – Treyton Brown win by forfeit
215 – Jax Peregrine win by forfeit
285 – Bo Peregrine over William Ellsworth (Stanberry) (Fall 2:27)