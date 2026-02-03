MONDAY MIXED LEAGUE

1/26/26

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Livin’ On A Spare

3. Bowl Movements

4. Tumble Bugs

5. Gutter Gang

6. Klosek’s Glad Bags

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 815, Bowl Movements 762; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2189, Gutter Gang 2068; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 266, Mike Minino 257; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 768, Mike Minino 669; High Scratch Game (Women) – Julie Burke 198, Rochelle Long 192; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 503, Julie Burke 471; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 58; Most Over Average Game (Men) – Russell Lansdown 75; Most Over Average Series (Women) – Kim Giles 64; Most Over Average Series (Men) – Kenny Joesting 108

WEDNESDAY NIGHT GALS

1/28/26

Team Standings:

1. David’s Girls

2. Swinging Bowlers

3. Burke & Sons

4. No Pin Intended

5. Golden Gals

6. Mis-splits

7. MADPK

High Scratch Game (Team) – David’s Girls 590, Golden Gals 575; High Scratch Series (Team) – David’s Girls 1702. Golden Gals 1627; High Scratch Game – Stacie Barbee 184, Judy Sutter 181; High Scratch Series – Afton Schomburg 498, Judy Sutter 476; Most Over Average Game – Lisa Mitchell 62; Most Over Average Series – Kathy Ungles 79

WEDNESDAY NIGHT GALS

(After make-up for 11-5-25)

Team Standings:

1. David’s Girls

2. Swinging Bowlers

3. Burke & Sons

4. No Pin Intended

5. Golden Gals

6. MADPK

7. Mis-splits

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 632, David’s Girls 575; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1757, David’s Girls 1589; High Scratch Game – Afton Schomburg 193, Sue Owen 176; High Scratch Series – Afton Schomburg 486, Julie Burke 469; Most Over Average Game – Sue Owen 53; Most Over Average Series – Sue Owen 88

THURSDAY NITE OWLS

1/29/26

Team Standings:

1. DJT 47

2. Hunter Construction

3. Klosek’s Trash

4. Downtowner

5. Joesting Farms

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – DJT 47 882, Hunter Construction 815; High Scratch Series (Team) – DJT 47 2502, Hunter Construction 2287; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 289, Rylan Hunter 258; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 777, Reid Hunter 762; High Scratch Game (Women) – Jamie Lansdown 137; High Scratch Series (Women) – Jamie Lansdown 370; Most Over Average Game (Women) – Jamie Lansdown 3; Most Over Most Over Average Game (Men) – Jesse Kendall 90; Most Over Average Series (Men) – Dillon Smith 153