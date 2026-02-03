MONDAY MIXED LEAGUE
1/26/26
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Livin’ On A Spare
3. Bowl Movements
4. Tumble Bugs
5. Gutter Gang
6. Klosek’s Glad Bags
High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 815, Bowl Movements 762; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 2189, Gutter Gang 2068; High Scratch Game (Men) – Rylan Hunter 266, Mike Minino 257; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 768, Mike Minino 669; High Scratch Game (Women) – Julie Burke 198, Rochelle Long 192; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 503, Julie Burke 471; Most Over Average Game (Women) – Rochelle Long 58; Most Over Average Game (Men) – Russell Lansdown 75; Most Over Average Series (Women) – Kim Giles 64; Most Over Average Series (Men) – Kenny Joesting 108
WEDNESDAY NIGHT GALS
1/28/26
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. No Pin Intended
5. Golden Gals
6. Mis-splits
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – David’s Girls 590, Golden Gals 575; High Scratch Series (Team) – David’s Girls 1702. Golden Gals 1627; High Scratch Game – Stacie Barbee 184, Judy Sutter 181; High Scratch Series – Afton Schomburg 498, Judy Sutter 476; Most Over Average Game – Lisa Mitchell 62; Most Over Average Series – Kathy Ungles 79
WEDNESDAY NIGHT GALS
(After make-up for 11-5-25)
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. No Pin Intended
5. Golden Gals
6. MADPK
7. Mis-splits
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 632, David’s Girls 575; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1757, David’s Girls 1589; High Scratch Game – Afton Schomburg 193, Sue Owen 176; High Scratch Series – Afton Schomburg 486, Julie Burke 469; Most Over Average Game – Sue Owen 53; Most Over Average Series – Sue Owen 88
THURSDAY NITE OWLS
1/29/26
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Downtowner
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – DJT 47 882, Hunter Construction 815; High Scratch Series (Team) – DJT 47 2502, Hunter Construction 2287; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 289, Rylan Hunter 258; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 777, Reid Hunter 762; High Scratch Game (Women) – Jamie Lansdown 137; High Scratch Series (Women) – Jamie Lansdown 370; Most Over Average Game (Women) – Jamie Lansdown 3; Most Over Most Over Average Game (Men) – Jesse Kendall 90; Most Over Average Series (Men) – Dillon Smith 153