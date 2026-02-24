Community Hospital-Fairfax Auxiliary members invite everyone to their annual chili/soup supper Thursday, March 5, 2026, in the Fairfax R-3 School Cafeteria in Fairfax, Missouri. From 4:30 to 7:00 p.m., dine on chili, soup, homemade cinnamon rolls, relishes, and drinks. Self carry-outs are available. Admission is: adults – $7; students – $5; and children under 4 – $3. Additional bowls of soup and cinnamon rolls are $3 each. All proceeds will help purchase hospital beds at Community Hospital-Fairfax.
CH-F Auxiliary to host chili/soup supper March 5
