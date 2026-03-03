MONDAY MIXED LEAGUE
2/23/26
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Livin’ On A Spare
3. Bowl Movements
4. Tumble Bugs
5. Klosek’s Glad Bags
6. Gutter Gang
High Scratch Game (Team) – Bowl Movements 732, Klosek’s Glad Bags 705; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2155, Klosek’s Glad Bags 2046; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 238, Tyler Thomas 233; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 691, Tyler Thomas 660; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 198, Darlene Joesting 182; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 520, Darlene Joesting 499; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 40; Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 56; Most Over Average Series (Women) – Whittny Smith 80; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 129
WEDNESDAY NIGHT GALS
2/25/26
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. Mis-splits
5. No Pin Intended
6. Golden Gals
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – David’s Girls 624, Swinging Bowlers 590; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1718, David’s Girls 1716; High Scratch Game – Debbie True 189, Judy Sutter 176; High Scratch Series – Judy Sutter 485, Debbie True 485; Most Over Average Game – Debbie True 41; Most Over Average Series – Judy Sutter 59
THURSDAY NITE OWLS
2/26/26
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Downtowner
4. Klosek’s Trash
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 747, Joesting Farms 735; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2223, Downtowner 1968; High Scratch Game (Men) – Clay Amthor 235, Rylan Hunter 225; High Scratch Series (Men) – Rylan Hunter 651, Clay Amthor 581; High Scratch Game (Women) – Jamie Lansdown 136; High Scratch Series (Women) – Jamie Lansdown 386; Most Over Average Game (Women) – Jamie Lansdown 9; Most Over Most Over Average Game (Men) – Joe Stevens 51; Most Over Average Series (Men) – Leo Holmes 66