MONDAY MIXED LEAGUE
3/2/26
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Bowl Movements
3. Livin’ On A Spare
4. Klosek’s Glad Bags
5. Tumble Bugs
6. Gutter Gang
High Scratch Game (Team) – Bowl Movements 813, Hits N Misses 728; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2151, Hits N Misses 1908; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 249, Tyler Thomas 243; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 652, Dillon Smith 646; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 237, Julie Burke 172; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 562, Julie Burke 500; Most Over Average Game (Women) – Kayla Thomas 77; Most Over Average Game (Men) – Dillan Palmer 70; Most Over Average Series (Women) – Kayla Thomas 82; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 104
WEDNESDAY NIGHT GALS
3/4/26
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. No Pin Intended
5. Golden Gals
6. Mis-splits
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – No Pin Intended 587, Swinging Bowlers 570; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1674, No Pin Intended 1630; High Scratch Game – Kim Giles 209, Brenda Hughes 186; High Scratch Series – Kim Giles 478, Afton Schomburg 464; Most Over Average Game – Kim Giles 79; Most Over Average Series – Kim Giles 88
THURSDAY NITE OWLS
3/5/26
Team Standings:
1. Hunter Construction
2. DJT 47
3. Downtowner
4. Klosek’s Trash
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Klosek’s Trash 805, Joesting Farms 798; High Scratch Series (Team) – Klosek’s Trash 2272, DJT 47 2271; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 257, Reid Hunter 236; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 669, AJ Eros 666; Most Over Most Over Average Game (Men) – Mike Minino 57; Most Over Average Series (Men) – AJ Eros 138