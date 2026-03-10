MONDAY MIXED LEAGUE

3/2/26

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Bowl Movements

3. Livin’ On A Spare

4. Klosek’s Glad Bags

5. Tumble Bugs

6. Gutter Gang

High Scratch Game (Team) – Bowl Movements 813, Hits N Misses 728; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2151, Hits N Misses 1908; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 249, Tyler Thomas 243; High Scratch Series (Men) – Reid Hunter 652, Dillon Smith 646; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 237, Julie Burke 172; High Scratch Series (Women) – Kayla Thomas 562, Julie Burke 500; Most Over Average Game (Women) – Kayla Thomas 77; Most Over Average Game (Men) – Dillan Palmer 70; Most Over Average Series (Women) – Kayla Thomas 82; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 104

WEDNESDAY NIGHT GALS

3/4/26

Team Standings:

1. David’s Girls

2. Swinging Bowlers

3. Burke & Sons

4. No Pin Intended

5. Golden Gals

6. Mis-splits

7. MADPK

High Scratch Game (Team) – No Pin Intended 587, Swinging Bowlers 570; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1674, No Pin Intended 1630; High Scratch Game – Kim Giles 209, Brenda Hughes 186; High Scratch Series – Kim Giles 478, Afton Schomburg 464; Most Over Average Game – Kim Giles 79; Most Over Average Series – Kim Giles 88

THURSDAY NITE OWLS

3/5/26

Team Standings:

1. Hunter Construction

2. DJT 47

3. Downtowner

4. Klosek’s Trash

5. Joesting Farms

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – Klosek’s Trash 805, Joesting Farms 798; High Scratch Series (Team) – Klosek’s Trash 2272, DJT 47 2271; High Scratch Game (Men) – Mike Minino 257, Reid Hunter 236; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 669, AJ Eros 666; Most Over Most Over Average Game (Men) – Mike Minino 57; Most Over Average Series (Men) – AJ Eros 138