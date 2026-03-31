MONDAY MIXED LEAGUE

3/23/26

Team Standings:

1. Hits N Misses

2. Bowl Movements

3. Livin’ On A Spare

4. Tumble Bugs

5. Klosek’s Glad Bags

6. Gutter Gang

High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 688, Bowl Movements 679; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2002, Klosek’s Glad Bags 1880; High Scratch Game (Men) – Tyler Thomas 252, Reid Hunter 245; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 672, Tyler Thomas 651; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 174, Julie Burke 166; High Scratch Series (Women) – Julie Burke 463, Darla Lansdown 447; Most Over Average Game (Women) – Whittny Smith 47; Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 73; Most Over Average Series (Women) – Whittny Smith 63; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 114

WEDNESDAY NIGHT GALS

3/25/26

Team Standings:

1. David’s Girls

2. Swinging Bowlers

3. Burke & Sons

4. Golden Gals

5. No Pin Intended

6. MADPK

7. Mis-splits

High Scratch Game (Team) – David’s Girls 627, Swinging Bowlers 570; High Scratch Series (Team) – David’s Girls 1758, Swinging Bowlers 1629; High Scratch Game – Paige Guyer 193, Gena Mitchell 181; High Scratch Series – Stacie Barbee 506, Brenda Hughes 481; Most Over Average Game – Gena Mitchell 68; Most Over Average Series – Gena Mitchell 111