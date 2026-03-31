MONDAY MIXED LEAGUE
3/23/26
Team Standings:
1. Hits N Misses
2. Bowl Movements
3. Livin’ On A Spare
4. Tumble Bugs
5. Klosek’s Glad Bags
6. Gutter Gang
High Scratch Game (Team) – Hits N Misses 688, Bowl Movements 679; High Scratch Series (Team) – Bowl Movements 2002, Klosek’s Glad Bags 1880; High Scratch Game (Men) – Tyler Thomas 252, Reid Hunter 245; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 672, Tyler Thomas 651; High Scratch Game (Women) – Kayla Thomas 174, Julie Burke 166; High Scratch Series (Women) – Julie Burke 463, Darla Lansdown 447; Most Over Average Game (Women) – Whittny Smith 47; Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 73; Most Over Average Series (Women) – Whittny Smith 63; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 114
WEDNESDAY NIGHT GALS
3/25/26
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. Golden Gals
5. No Pin Intended
6. MADPK
7. Mis-splits
High Scratch Game (Team) – David’s Girls 627, Swinging Bowlers 570; High Scratch Series (Team) – David’s Girls 1758, Swinging Bowlers 1629; High Scratch Game – Paige Guyer 193, Gena Mitchell 181; High Scratch Series – Stacie Barbee 506, Brenda Hughes 481; Most Over Average Game – Gena Mitchell 68; Most Over Average Series – Gena Mitchell 111