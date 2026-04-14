THURSDAY NITE OWLS
4/9/26
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Downtowner
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – Hunter Construction 905, DJT 47 868; High Scratch Series (Team) – Hunter Construction 2443, DJT 47 2436; High Scratch Game (Men) – Clay Amthor 266, Dennis Sherlock 245; High Scratch Series (Men) – Dennis Sherlock 707, Reid Hunter 692; Most Over Most Over Average Game (Men) – Clay Amthor 52; Most Over Average Series (Men) – Dennis Sherlock 74
MONDAY MIXED LEAGUE
4/6/26
Team Standings:
1. Bowl Movements
2. Hits N Misses
3. Livin’ On A Spare
4. Tumble Bugs
5. Gutter Gang
6. Klosek’s Glad Bags
High Scratch Game (Team) – Bowl Movements 699, Hits N Misses 692; High Scratch Series (Team) – Hits N Misses 1910, Bowl Movements 1906; High Scratch Game (Men) – Dillon Smith 228, Mike Minino 221; High Scratch Series (Men) – Dillon Smith 658, Reid Hunter 619; High Scratch Game (Women) – Darla Lansdown 184, Julie Burke 170; High Scratch Series (Women) – Darla Lansdown 526, Julie Burke 484; Most Over Average Game (Women) – Melissa Whedbee 42; Most Over Average Game (Men) – Brad Burke 39; Most Over Average Series (Women) – Darla Lansdown 55; Most Over Average Series (Men) – Dillan Palmer 59
MONDAY MIXED
FINAL RESULTS
First Place – Bowl Movements (Dillon Smith, Whittny Smith, Kayla Thomas, and Tyler Thomas
Second Place – Hits N Misses (Darlene Joesting, Sam Lansdown, Brenda Hughes, and Reid Hunter)
Third Place – Livin’ On A Spare (Nate Long, Rochelle Long, Angie Caples, and Kim Giles)
WEDNESDAY NIGHT GALS
4/8/26
Team Standings:
1. David’s Girls
2. Swinging Bowlers
3. Burke & Sons
4. Golden Gals
5. No Pin Intended
6. Mis-splits
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 666, David’s Girls 583; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1708, David’s Girls 1630; High Scratch Game – Afton Schomburg 203, Julie Burke 178; High Scratch Series – Julie Burke 475, Afton Schomburg 466; Most Over Average Game – Afton Schomburg 59; Most Over Average Series – Jamie Lansdown 69