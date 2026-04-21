WEDNESDAY NIGHT GALS
4/15/26
Team Standings:
1. Swinging Bowlers
2. David’s Girls
3. Burke & Sons
4. Golden Gals
5. Mis-splits
6. No Pin Intended
7. MADPK
High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 580, MADPK 564; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1668, David’s Girls 1604; High Scratch Game – Afton Schomburg 203, Julie Burke 178; High Scratch Series – Judy Sutter 467, Debbie True 460; Most Over Average Game – Kim Giles 45; Most Over Average Series – Haley Haynes 60
WEDNESDAY NIGHT GAL
FINAL RESULTS
First Place – Swinging Bowlers, 82 wins (Debbie True, Sue Owen, Jen Wood, Afton Schomburg)
Second Place – David’s Girls, 81.5 wins (Marie Catlett, Mandy Keiffer, Judy Sutter, Elaine Knapp, Barb Lynch, Stacie Barbee)
Third Place – Burke & Sons (Tami Grossman, Katie Burke, Julie Leseberg, Julie Burke)
THURSDAY NITE OWLS
4/16/26
Team Standings:
1. DJT 47
2. Hunter Construction
3. Klosek’s Trash
4. Downtowner
5. Joesting Farms
6. Balls Deep
High Scratch Game (Team) – DJT 47 877, Hunter Construction 783; High Scratch Series (Team) – DJT 47 2429, Hunter Construction 2278; High Scratch Game (Men) – Tyler Thomas 279, Nate Long 257; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 703, Tyler Thomas 662; High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 154; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 437; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 17; Most Over Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 97; Most Over Average Series (Women) – Darlene Joesting 26; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 116