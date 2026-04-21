WEDNESDAY NIGHT GALS

4/15/26

Team Standings:

1. Swinging Bowlers

2. David’s Girls

3. Burke & Sons

4. Golden Gals

5. Mis-splits

6. No Pin Intended

7. MADPK

High Scratch Game (Team) – Swinging Bowlers 580, MADPK 564; High Scratch Series (Team) – Swinging Bowlers 1668, David’s Girls 1604; High Scratch Game – Afton Schomburg 203, Julie Burke 178; High Scratch Series – Judy Sutter 467, Debbie True 460; Most Over Average Game – Kim Giles 45; Most Over Average Series – Haley Haynes 60

WEDNESDAY NIGHT GAL

FINAL RESULTS

First Place – Swinging Bowlers, 82 wins (Debbie True, Sue Owen, Jen Wood, Afton Schomburg)

Second Place – David’s Girls, 81.5 wins (Marie Catlett, Mandy Keiffer, Judy Sutter, Elaine Knapp, Barb Lynch, Stacie Barbee)

Third Place – Burke & Sons (Tami Grossman, Katie Burke, Julie Leseberg, Julie Burke)

THURSDAY NITE OWLS

4/16/26

Team Standings:

1. DJT 47

2. Hunter Construction

3. Klosek’s Trash

4. Downtowner

5. Joesting Farms

6. Balls Deep

High Scratch Game (Team) – DJT 47 877, Hunter Construction 783; High Scratch Series (Team) – DJT 47 2429, Hunter Construction 2278; High Scratch Game (Men) – Tyler Thomas 279, Nate Long 257; High Scratch Series (Men) – Mike Minino 703, Tyler Thomas 662;  High Scratch Game (Women) – Darlene Joesting 154; High Scratch Series (Women) – Darlene Joesting 437; Most Over Average Game (Women) – Darlene Joesting 17; Most Over Most Over Average Game (Men) – Tyler Thomas 97; Most Over Average Series (Women) – Darlene Joesting 26; Most Over Average Series (Men) – Tyler Thomas 116